Carlos Alcaraz está viviendo un sueño. El tenista murciano, de tan sólo 19 años, se sitúa ya como el cuarto mejor del ranking mundial y en el Masters 1000 de Montreal (del 8 al 14 de agosto) goza de la condición de segundo cabeza de serie. La ausencia de tenistas como Rafa Nadal, Alexander Zverev o Novak Djokovic allanan el camino del pupilo de Juan Carlos Ferrero en un torneo en el que aspira al máximo botín de puntos -1000- y su consiguiente subida en el ranking.

«He crecido muy rápido. Llegar a un Masters 1000 como segundo cabeza de serie es algo increíble que no me esperaba a principios de año. Sinceramente, ni ahora mismo me lo creo», reconocía en rueda de prensa Carlos Alcaraz, antes de debutar este miércoles en Montreal (Canadá) ante el ganador del partido entre Tommy Paul y Vasik Pospisil.

El español está en su primera participación en Canadá, por lo que aspira a sumar los 1.000 puntos que llegarían con la conquista del título, algo no descabellado de pensar teniendo en cuenta sus resultados esta temporada en los otros Masters 1000 disputados en la misma superficie: semifinales en Indian Wells y título en Miami.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Después de Wimbledon, Alcaraz disputó dos torneos en arcilla, en los que alcanzó la final en Hamburgo y Umag, para ahora tener que adaptarse rápido a la pista dura, sobre la que se disputará el tramo final de la temporada. Un cambio que, sin embargo, no preocupa en exceso al español. «Es difícil adaptarse y cambiar de superficies en poco tiempo. En dos meses he jugado en tres superficies, es duro, pero me considero un jugador que se adapta rápido. El cambio de tierra a pista dura es complicado, pero he hecho trabajo específico para ajustar mi juego y he venido con muchos días para adaptarme a esta pista», dijo el murciano.

«Todo está yendo bien de momento, me gusta el clima, me gusta la pista, de momento me siento muy bien. Vi el cuadro, pero solo la primera ronda. Cada rival es duro, así que será una primera ronda difícil. Voy a disfrutar mi primera vez aquí. Cada vez que voy a una ciudad o a un torneo nuevo, disfruto mucho. Es algo nuevo para mí», aseguró Alcaraz a la prensa.