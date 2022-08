Rafa Nadal no jugará en Canadá. El tenista español ha decidido «no forzar», por lo que su regreso a las pistas después de la lesión en Wimbledon deberá esperar. «No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud», explica a la vez de que informa que todavía tiene «una pequeña molestia».

«Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí», comenzó explicando Nadal.

Y prosigue: «Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción».

Por último, Nadal aseguró que espera volver a jugar en Montreal porque es un torneo que le «encanta» y que ha ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre le acogió «con mucho cariño». «No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud», finalizó.

El tenista balear se lesionó en la zona abdominal durante su partido de los cuartos de final de Wimbledon ante el estadounidense Taylor Fritz y posteriormente tuvo que retirarse del torneo antes de jugar las semifinales ante el australiano Nick Kyrgios por una rotura de 7 milímetros.