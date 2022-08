Tranquilidad con Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz viaja este jueves a Canadá, para debutar en unos días en el Masters 1000 de Montreal, con el que arrancará su gira norteamericana y que tendrá como colofón el US Open. El murciano cambia de superficie tras ceder en dos finales consecutivas en arcilla y lleva jugados a estas alturas 49 encuentros -los mismos que jugó en toda la temporada pasada-, pero en su equipo no hay preocupación por un posible exceso de actividad. «La temporada va según lo planificado», asegura Alberto Lledó, su preparador físico, que sostiene, además, que el murciano «no está falto de chispa».

Cuestionar la temporada de Carlos Alcaraz está fuera de la lógica. A sus 19 años, el murciano ha alcanzado el top-4 mundial y se mantiene como el segundo tenista más en forma de la temporada, sólo superado por Rafa Nadal. Sin embargo, sus dos últimas derrotas en las finales de Hamburgo y Umag, especialmente en la segunda tras ir un set por delante y desperdiciar seis bolas de break ante Jannik Sinner han generado cierto runrún sobre el momento actual del de El Palmar.

A estas alturas del calendario y con todavía muchos torneos importantes por disputar, Alcaraz ya lleva 49 encuentros jugados (42 victorias y 7 derrotas), la misma cifra que alcanzó en toda la pasada temporada. Un cúmulo de partidos fruto de su gran campaña y es que el murciano consigue avanzar a rondas finales en la mayoría de los encuentros disputados hasta la fecha. Algo que es, sin duda, una buena noticia, pero que también puede suponer un lastre para alguien no acostumbrado -todavía- a un ritmo tan exhausto de partidos y que puede pasar factura mental o físicamente.

«No está falto de chispa», asegura Alberto Lledó, preparador físico de Carlos Alcaraz, a Efe. «Lo que le pudo pesar en la final perdida fue a nivel mental porque hizo un gran primer set y comenzó igual el segundo, pero perder seis bolas de break seguidas le afectó y ahí, sin duda, que estuvo la clave», señala como posible razón de la derrota de Alcaraz ante Sinner, que le impidió defender la corona en Umag (Croacia).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

«Parte del proceso de aprendizaje»

En el equipo de Alcaraz no están preocupados por la acumulación de partidos, ni por las dos últimas derrotas. «Es verdad que lleva muchos partidos este año, pero no muchos torneos. Lo que pasa es que va avanzando rondas y lo de perder finales es una experiencia más. Algo que forma parte del proceso de aprendizaje en un chico que todavía tiene 19 años y eso no hay que olvidarlo», destacó Lledó.

El preparador de Alcaraz aseguró, además, que «la temporada va según lo planificado». En las próximas semanas, el pupilo de Juan Carlos Ferrero competirá en los dos Masters 1000 en suelo norteamericano, Montreal y Cincinnati, antes de reaparecer en el US Open, donde el año pasado alcanzó los cuartos de final. «Va a estar seis semanas fuera de casa y lo que toca es currar para estar al 100% y, si es posible, mejor que el rival», dijo Lledó.

Además, también tranquilizó sobre el estado del tobillo de Alcaraz, después de que una caída en las semifinales le obligara a jugar vendado. Su juventud le ha permitido una rápida recuperación pero, además, Lledó sostiene que Alcaraz «es un portento genética y físicamente». Tranquilidad e ilusión, por tanto, en el equipo del murciano ante una gira norteamericana en la que aspira a sumar más títulos y seguir escalando en el ranking de la ATP.