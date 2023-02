Carlos Alcaraz volverá a competir este miércoles después de casi cuatro meses de baja, en un periodo en el que las lesiones le han lastrado de manera muy desafortunada para sus intereses. El tenista murciano compite esta semana en el Argentina Open, que se celebra en Buenos Aires y desde allí ha mandado un mensaje optimista y muy ambicioso de cara a los próximos meses. Alcaraz, actual número dos del ranking ATP, quiere volver a lo más alto y desbancar a Novak Djokovic. Y quiere hacerlo cuanto antes.

Después de haber sufrido una lesión en el oblicuo abdominal durante la disputa del Masters 1000 de Paris-Bercy, en el duelo de cuartos de final contra Rune, Alcaraz debió renunciar también –ya se había perdido el final de temporada– a la disputa del Open de Australia 2023 por una nueva dolencia, en este caso, en el semimembranoso de su pierna derecha. Ambas lesiones y los consiguientes puntos a los que ha dejado de aspirar por el camino supusieron su caída del número uno, a la vez que Novak Djokovic volvía a subir a lo más alto tras coronarse en Melbourne Park.

El Argentina Open servirá para volver a ver a Carlos Alcaraz sobre una pista de tenis. El torneo disputado en Buenos Aires y sobre tierra batida reúne las condiciones óptimas para ver al número uno en español de nuevo al máximo nivel, siempre y cuando su adaptación al ritmo competitivo sea apresurada. Alcaraz, como ya comentó en el media day del torneo, quiere proclamarse campeón el próximo domingo, en un primer objetivo que precede al más grande que podamos imaginar: volver al número uno y desbancar a Novak Djokovic.

En una entrevista con el medio Urbana Play, Alcaraz no se escondió y confirmó que tiene como meta recuperar el puesto más alto del ranking ATP. «Tenía claro que el número uno me lo iban a quitar tarde o temprano, sabía que iba a ser difícil mantenerlo todo el tiempo. Ahora el objetivo es recuperarlo lo antes posible, pero llevo tiempo sin competir», afirmó el murciano, quién sabe que no lo tendrá fácil para comenzar ganando tras muchos meses de ausencia por lesión. «Lo que quiero ahora es la vuelta a las pistas y competir», completaba Carlitos.

Alcaraz, siempre confiado en sus posibilidades, se sincero también sobre cómo vivió su ausencia en el Open de Australia, incluyendo el momento en el que Novak Djokovic se proclamó campeón del torneo, y, por consiguiente, también número uno del mundo. «Fue complicado perderme Australia. Era un torneo importante para mí en el que podía sumar puntos y obviamente es un Grand Slam, donde voy a ganarlo. Fue complicado verlo desde la tele y ver a Djokovic quitarme el número uno», contaba.

El debut de Carlos Alcaraz en el Argentina Open se producirá el miércoles (en horario aún por confirmar) frente a un compatriota del propio Djokovic, Laslo Djere. El serbio de 27 años y actual número 57 del ranking ATP, es un tenista peligroso en pistas de tierra batida y representa un debut trampa que Alcaraz deberá superar si quiere aspirar a ganar en Buenos Aires y comenzar a construir la reconquista del número uno del mundo.