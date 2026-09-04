Alcaraz avisa: «Creí que después del primer partido estaría muerto, pero estoy mejor de lo que esperaba»

Ya está, se acabó el rodaje. Alcaraz ya se ha instalado en su rutina victoriosa. Los triunfos no tienen la superioridad de antes porque viene de cuatro meses inactivo, pero la inercia es idéntica. Su sonrisa prevalece sobre todos los rivales. Este domingo, tras superar (6-3, 6-4, 6-1) a Wu, se enfrentará a Tommy Paul por un puesto en cuartos de final. Será el primer gran examen para Alcaraz, de ahí se extraerán más pruebas concluyentes sobre sus aspiraciones de revalidar su corona.

Aunque ya se pueden extraer dos, necesita coger ritmo de partido y que su muñeca le respete. Lo primero ya ha ocurrido y lo segundo va en camino. «Estoy mejor de lo que pensaba. Después del primer partido pensé que estaría muerto, pero me estoy recuperando muy bien y haciendo mucho trabajo fuera de la pista para ello. Ya he recuperado el ritmo de competición. Estoy contento, espero que en la próxima ronda pueda estar un poco mejor, pero creo que ahora mismo mi nivel es muy alto», dijo Alcaraz.

La exigencia que se encontrará el murciano crecerá en octavos de final. Ahí espera el siempre complicado Tommy Paul. «Juega en casa, lo que es una pequeña ventaja para él. Espero que esté un poco cansado después de su partido de hoy. Voy a intentar mejorar respecto a hoy. Trataré de sacar mejor, restar mejor, fallar menos de lo que he fallado hoy… Espero estar mejor en términos generales», añadió el murciano.