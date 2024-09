Alcaraz anula al gigante Mpetshi Perricard y debuta con un gran triunfo en Pekín

Buenas sensaciones para Carlos Alcaraz en un debut trampa en el torneo de Pekín. El tenista español no dejó pasar la oportunidad de resarcirse en su regreso al circuito ATP tras el US Open y se deshizo en dos mangas (6-4, 6- 4) del francés Giovanni Mpetshi Perricard, un jugador temible en pistas rápidas por su 2’03 de altura que no inquietó demasiado a un Alcaraz concentrado y que tomó ventaja con break de inicio en ambos sets para lanzarse a la segunda ronda, donde le espera el holandés Tallon Griekspoor.

Con saques a más de 230 km/h, la irregularidad fue lo que apartó a Mpetshi Perricard de competir más con Alcaraz. El tenista galo cometió muchos errores, fruto de un juego obligatoriamente precipitado, hasta el punto de no compensar la retahíla de winners que sumó para su bando. Carlos, por su parte, entendió el partido y supo ponerse el mono de trabajo en los momentos decisivos, como el 5-4 y saque del primer set, donde levantó tres pelotas de break a un Perricard que acusaría el golpe hasta perder el saque de inicio en el segundo set, marcando su destino en Pekín.

Con un look de nuevo con camiseta sin mangas, Alcaraz buscó resetear en todos los aspectos. No olvida su derrota en el US Open, así como tampoco la mala gira de final de temporada 2023. Es una doble venganza para él y frente a Giovanni Mpetshi Perricard sumó credenciales para pensar que el camino va a ser diferente y mucho más exitoso en este 2024. Con la confianza que le dieron los triunfos en la Laver Cup y previamente en la Copa Davis, Carlos va a más y ante Griekspoor, el domingo, tendrá una nueva prueba dentro de una cita como la de Pekín, de categoría ATP 500, pero con organización y rivales de mayor calado que el puesto que ocupa en la pirámide del circuito.

Carlos Alcaraz, en versión inteligente

La victoria de Carlos Alcaraz en primera ronda de Pekín se podría dar por casi segura atendiendo al ranking de ambos tenistas –3º por 51º–, pero la realidad es que, además de la presión extra del debut, tener enfrente a Mpetshi Perricard, con uno de los mejores saques del circuito y una agresividad extra en su derecha, convertía el duelo en una trampa. Las premisas de Alcaraz pasaban por romper a la mínima oportunidad el servicio de su rival y buscar el revés de Giovanni, sumamente irregular, para dominar los intercambios.

Ambas cosas fueron llevadas a la perfección por parte del jugador de El Palmar, que rompió en los dos primeros turnos de saque de Mpetshi Perricard, en primer y segundo set, y supo cortar el ritmo del galo, para incomodarle e impedir que regresara al encuentro. Sólido con el saque, salvo el lapsus del primer set, e infranqueable en términos generales en un segundo set de máxima inteligencia para avanzar en Pekín por la vía rápida y sin sobresaltos, dentro de un partido mucho más complicado de lo que hizo parecer el número 3 del ranking ATP.