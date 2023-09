GP de San Marino de MotoGP Alberto Puig: «Márquez no se ha dirigido a Honda para decirnos que no sigue»

Alberto Puig analizó la actualidad de Honda y el futuro de Marc Márquez en la marca del ala dorada. El Team Manager de HRC hizo autocrítica y reconoció que «la situación es mala» y la «moto no está funcionando», por lo que el test del lunes cobra especial importancia.

Respecto al futuro del ocho veces campeón del mundo, Puig no negó en la entrevista a DAZN que el de Cervera vaya a marcharse y se limitó a decir que tiene contrato, mismo discurso que está haciendo el piloto. El director del Repsol Honda también dejó claro que el cambio tiene que ser radical, porque cambiar poco es no hacer nada.

El sábado de Márquez

«Cuando no tienes el ritmo, no lo tienes. Marc, esta mañana, hizo un muy buen tiempo para clasificarse, pero una vuelta no es una carrera, aunque sea corta. No esperamos en este momento conseguir grandes cosas a no ser que sea por factores externos. Es lo que hay».

¿Márquez ha mirado la moto de Bradl?

«Evidentemente, Marc ahora no está pensando en la moto que lleva Bradl. Pensará en ella el lunes. Sí que es cierto que el tiempo que ha hecho Bradl para clasificarse no es malo. Hizo un buen tiempo. Eso es esperanzador. Pero una moto no hay que mirarla, hay que probarla. Hasta que no la prueben los pilotos el lunes, es muy difícil sacar conjeturas o conclusiones».

¿El futuro de Marc depende del test?

«Yo te puedo decir lo que hay: nosotros, como sabéis bien, tenemos un contrato con Marc y a nosotros no nos ha dicho nada, con lo cual no te puedo decir gran cosa más. Es obvio que la situación es mala, que nuestra moto no está funcionando y que es muy importante que la moto del lunes… no te diré que vaya perfecta, porque una moto cuando la pones por primera vez en pista… pero que al menos haya algo, que se note que las características de la moto son un poco diferentes. Eso sí que es muy importante. Más no puedo responder».

¿Depende de Honda convencer a Márquez?

«Sí, totalmente, es exactamente así y no con palabras, sino con hechos. En teoría, el contrato está ahí, pero también es cierto que si un piloto decide no correr, pues no corre».

Como piloto, ¿entiende a Márquez?

«Yo entiendo que un piloto cuando la cosa no le funciona, como es el caso, pues esté muy preocupado, entiendo que se plantee muchas cosas, entiendo que hable con otra gente. Lo entiendo todo porque he sido piloto. Pero no hemos llegado al punto de que nos dijera: ‘El año que viene no quiero correr’. Lo que hay que hacer es hablar poco e intentar traer una moto que funcione, que por lo menos él pueda ver que hay un cierto futuro de cara al año que viene».

Reuniones con Marc y jefes japoneses

«Un piloto siempre pide que la moto le funcione y nuestra moto ahora no está funcionando bien. Los problemas están identificados claramente y todos los sabemos. Lo que no estamos haciendo es dándole una solución al problema. Eso también es verdad. Eso es lo que pide Marc, Joan y los del LCR».

Cambios drásticos y fichar a europeos

«Cuando cambias una cosa, lo puedes cambiar poco, que es como no hacer nada, o hacer un cambio radical. Cuando una moto no funciona, probablemente te tienes que plantear un cambio radical a todos los niveles. Una moto, un coche o lo que sea. Con pequeños cambios ni estamos avanzando ni creo que sea la manera. Por eso estamos pensando en soluciones más radicales esta vez».

Japoneses aceptando a alguien de fuera

«Yo siempre quiero pensar y pienso que no hay que olvidarse nunca del pasado y de la historia. Honda, como muchas compañías que han estado en las carreras, ha tenido sus momentos buenos y malos. Este momento es muy malo. Pero no hay que quitarles lo que han hecho, ni el mérito.Son muy conscientes de que la situación no es buena y creo que es una empresa que cuando tiene que reaccionar, hace todo lo que puede para reaccionar. Este es un caso en el que creo que lo van a hacer, porque cuando uno está ante un momento definitivo, defines el momento o ese momento te define a ti. Siempre quiero pensar que Honda va a solucionar la situación».

A nivel personal

«Cada mundo es un mundo. El mundo de los pilotos es complejo, el de las carreras lo es. Con un piloto de la inteligencia y la categoría de Marc, a veces no hace falta hablar mucho. Todos entendemos que hay un problema ahí grande. Tampoco es un piloto que necesite que le estés dando jabón o animándole. Lo entiende, sabe lo que es. Entendemos su frustración. Lo único que podemos hacer es buscar la solución ya. Yo, como piloto y expiloto, y jefe de equipo, lo entiendo perfectamente. Todos, en una empresa así, entendemos la situación por la que puede estar pasando el piloto».

¿Les preocupa poder perder a Márquez?

«Evidentemente. Cuando tú no tienes un producto como para que el piloto esté contento, todo puede pasar. Honda no es una empresa que obligue a la gente a correr, si no lo siente o está a gusto. La solución está costando una barbaridad. Puedes pensar: ‘Oye, es que es inexplicable’. También. La vida es como es. Tienes que seguir».

Solución

«A nivel técnico estamos bastante atrás. Es una evidencia, es obvio. Se están haciendo planes, se está mirando para reestructurar la situación. A veces, cuando cambias una cosa… no simplemente se trata de cambiar las cosas. Se trata de cambiar para bien. Hay gente que cambia las cosas y van peor. Hay que atinar bien y acertar en los movimientos y en las acciones».

¿Da rabia haber dejado salir a Pedrosa?

«Yo lo que creo es que se tenía que haber pensado dos veces el retirarse. No nos sorprende nada porque Dani siempre ha ido muy rápido, tiene la calidad. KTM ha hecho un gran paso, pero él también ha dejado clara la situación. Los pilotos de antes siguen siendo muy buenos. Lo ha demostrado, no sólo por la moto sino por su calidad».