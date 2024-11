Alberto Ayora denuncia el boicot al que someten a la Federación de Montaña y Escalada sus territoriales

El mundo federativo vive unos meses convulsos envueltos en un sinfín de procesos electorales. Alberto Ayora, hasta ahora presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, busca la reelección en un clima casi irrespirable provocado por sus propias Federaciones territoriales. «Cada miércoles durante los últimos tres años he recibido una denuncia por correo electrónico», admite a OKDIARIO en un entrevista en la que desvela cómo lo han hecho la vida imposible los que se supone que son sus aliados.

Ayora ha visto cómo las Federaciones territoriales –especialmente las más grandes– han hecho cada una la guerra por su cuenta asfixiando económicamente y de forma intencionada a la Española en un movimiento sin precedentes. «Deberíamos estar remando todos en la misma dirección para que este deporte, que es el quinto de España en licencias, siguiese creciendo y no se hace por intereses personales y políticos», admite.

El hasta ahora presidente de la federación ha intentado explicar a las federaciones territoriales díscolas como la catalana, la vasca o la aragonesa que hay que «tener solidaridad» y que deben compartir con la española los recursos. «Por ejemplo, te viene el presidente de la Federación Vasca con una correduría de seguros y te dice mira, ‘si tú mantienes este seguro te va a dar este patrocinio tres años, 100.000 euros’. A mí me parece muy bien, pero de esos 100.000 euros, ¿una parte tendrá que ser para la Federación española también, no? Porque nosotros no vendemos las las coberturas de seguros, las tarjetas federativas las vende las federaciones autonómicas», denuncia como ejemplo de la asfixia económica a la que están sometiendo a la española.

Ayora, de hecho, cree que si se encargase a la Española la gestión global habría cambios importantes. «Iríamos mucho mejor, que es lo que nosotros intentamos al principio. Si el máximo número de federaciones autonómicas trabajan una cobertura de seguro conjunta podremos hacernos más grandes, más fuertes, tener mejores prestaciones para todos los federados… e ir hacia el modelo del Club Alpino Francés del COI o del Club Alpino Italiano. Cuantos más seamos, pues muchas mejores primas vas a tener, mejores coberturas y vamos a ganar todos», asevera.

La tarjeta federativa es la cuota que pagan los montañistas por estar cubiertos. «Por poner otra cifra, si tú digamos te saca una tarjeta federativa y te cuesta 100 euros y de esos 100 pues 60 son para el seguro, 30 son para la cuota autonómica y 13 se quedan para la española», asegura sobre un reparto a todas luces poco equilibrado.

Y la denuncia entró

En esta situación complicada para trabajar y progresar, Ayora se acaba de encontrar con que una de esas múltiples denuncias interpuestas contra él acaba de ser elevada desde el CSD al TAD, aunque con un proceso poco transparente. Empezando porque al afectado no se lo notificaron y se enteró por la prensa de ello –a principios de octubre– y continuando porque la denuncia se produjo en marzo y le han dado cabida en octubre a las puertas del proceso electoral en el que el presidente Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada se presenta a la reelección casualmente.

Un mes después de aquello que se publico en el Diario de Navarra, Ayora se enteró de que estaba en el foco. «El 30 de octubre recibo la carta ya del Consejo Superior de Deportes, el Secretario de Estado me confirma que efectivamente si existe esa denuncia, que sí se ha trasladado al Tribunal Administrativo del Deporte y que el proceso que ellos llevan es ese: cuando se recibe un escrito le dan traslado al Tribunal del Deporte», afirma.

El afán de Ayora por modernizar una federación que tenía presidentes de territoriales con 43 años en el cargo quizá le haya pasado factura. Este coronel del ejército en la reserva está viendo la otra cara del deporte y cómo la vieja guardia se está organizando para intentar impedir modernizar una Federación a la que llegó en 2021 sucediendo a Joan Garrigós tras 28 años al frente.

«Ahora mismo ya está abierto el proceso electoral y ya hay tres candidaturas sobre la mesa. Entonces, obviamente, digamos que la otra parte, la que ha llevado ofreciendo esa resistencia durante estos cuatro años, ha venido trabajando. Han sido cuatro años de estrés, de tensión y muy duros para la gente de mi equipo y yo ahora no les puedo dejar tirados», afirma. Ayora seguirá adelante mientras le dejen, aunque no deja de ser dantesca la situación en una Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada que se niega a entrar en el siglo XXI.