Alba Redondo, de cara a la Liga de Naciones: «Nos sentimos favoritas, pero es contraproducente»

Alba Redondo compareció ante los medios en la concentración de la selección española. La delantera del Levante ha regresado a una convocatoria seis meses después de la consecución del Mundial, siendo la primera vez que es llamada por Montse Tomé. Vuelve de cara a una Final Four de la Liga de Naciones donde buscarán el pase a los Juegos y afirmó que se sienten «favoritas». Reveló también que todas las jugadoras están entrenando con el equipo, incluidas Alexia y Tere: «Están integradas con el equipo y esperemos que nos puedan ayudar».

Además, la futbolista tuvo unas bonitas palabras para la capitana Alexia. Destacó la importancia de la doble ganadora del Balón de Oro para el equipo, a pesar de no estar en su mejor momento, puesto que está en el tramo final de su recuperación: «Da mucha experiencia al equipo, tanto dentro como fuera del campo, que ayuda a las jóvenes y a las menos jóvenes. Estamos muy contentas de que esté y queremos que esté cuanto antes con nosotras, aunque los tiempos son los que son y no es fácil».

Alba Redondo se mostró contenta por regresar con la selección, después de no hacerlo desde el Mundial. Primero, una lesión la impidió formar parte del equipo de Montse Tomé y, después, le costó volver a tener un estado de forma óptimo para ser llamada por la selección. Ahora, tras haberlo superado, regresa con España de cara a la Final Four de la Liga de Naciones.

«Estoy contenta de poder estar aquí, aportar mi granito de arena y además en esta concentración, que es especial porque podemos conseguir algo muy bonito otra vez», ha destacado la ariete del Levante. Además, Alba se ha pronunciado sobre cómo ha vivido estos últimos meses: «He trabajado mucho, para tener la posibilidad de volver a vestir esta camiseta con la estrella. Opiniones habrá, pero yo cuando me lesioné, mi tono físico baja y estos meses he trabajado muy duro a nivel físico y mental. Ahora me siento bien, feliz, a gusto y con ganas de aportar».

«Me siento una jugadora muy competitiva. La realidad era que estaba lesionada y no estaba en mi mejor momento. Sólo podía volver si daba mi mejor versión. Di pequeños pasos y pude encontrar mi mejor versión. Sé que puedo dar más. Quería estar aquí, obviamente», ha destacado la delantera sobre su ausencia durante las anteriores concentraciones.

La presión sobre la selección

Alba Redondo no se ha escondido a la hora de hablar de la presión que existe sobre el grupo, debido a la condición de ser campeonas del mundo. La delantera la asume y afirma que deberán «convertirla» en algo que les permita «disfrutar» sobre el césped: «Presión vamos a tener porque somos campeonas del mundo. Es algo con lo que tenemos que trabajar y con lo que se lidia día a día».

Sobre la presencia de la selección en la Final Four de la Liga de Naciones y la posibilidad de que se clasifiquen para los Juegos Olímpicos, tampoco esquivó el tema de si se sienten favoritas: «Nos sentimos privilegiadas de llegar a una fase final. Nos sentimos favoritas, obviamente, pero es contraproducente. Somos unas privilegiadas, vamos a pelear por algo grande y vamos a poner todo por ello».

«Tengo muchos sueños, pero obviamente, tener estar en unos Juegos es uno. Sabemos cuál es nuestro potencial, qué hacer y sus puntos débiles [de Holanda]. Vamos a intentar aprovecharlos. Si podemos celebrarlo con nuestra afición, mejor. Animo a la gente a estar allí con nosotras», destacó sobre la posibilidad de estar en París.