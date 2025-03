Las aficiones de toda la Liga se movilizan contra Tebas: #DerechosParaLaAfición

Las aficiones de toda España, tanto de Primera como de Segunda División, se movilizaron este fin de semana contra la Liga de Javier Tebas exhibiendo pancartas con el hashtag #DerechosParaLaAfición. Y es que los seguidores de las dos principales categorías del fútbol español exigen a la competición doméstica que respeten sus derechos fundamentales mejorando sus condiciones y el trato en los estadios, así como también los desplazamientos, para proteger la «cultura de grada».

Asimismo, los hinchas reclaman a Tebas que les permitan acudir a animar a sus equipos con un calendario «racional» y definido con más antelación para facilitar la organización de los viajes. También instan al mandamás de la Liga a que reconsidere establecer los partidos de Liga únicamente los sábados y domingos como sucedía hace muchos años y poner fin a los horarios «infames».

Ya a principios de este año, la plataforma FASFE (Accionistas y Socios del Fútbol Español), junto a 289 grupos de seguidores de todas las categorías nacionales, presentaron un manifiesto que fue firmado por peñas y grupos de 51 clubes.

Protests in favour of fans’ rights…which at Almeria were torn down by security, which speaks volumes. @FASFEaficion #DerechosParaLaAfición

El trato a la afición em el fútbol español es una vergüenza. pic.twitter.com/ZwZdmpY1OU

— Sid Lowe (@sidlowe) March 30, 2025