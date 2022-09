Los aficionados del Dundee boicotean el minuto de silencio por Isabel II: «Lizzie está en una caja»

El fútbol escocés, al igual que la Premier League, se reanudó este fin de semana tras la suspensión después del fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre. Uno de los episodios que ha marcado la vuelta del fútbol a los estadios fue el partido que se disputó entre el Rangers y el Dundee, donde los aficionados visitantes boicotearon el emotivo minuto de silencio en recuerdo a la monarca al grito de: «Lizzie’s in a box, Lizzie’s in a box» (Lizzie está en una caja, Lizzie está en una caja..).

dundee utd fans singing “lizzies in a box in a box” has made my day absolutes class, keep greeting rangers 🤣🤣 pic.twitter.com/y9MNvLKGzP

— c i a n a 🍀 (@ciana_oneill) September 17, 2022