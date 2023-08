El traslado de los aficionados del Barcelona del Spotify Camp Nou al Estadio Lluis Companys de Montjuic no está siendo nada fácil. Muchos de ellos no han renovado su abono y de los 83.000 que había el año pasado, solo lo han renovado 17.000. En el primer partido ante el Cádiz, un aficionado mostró una de las zonas de no visibilidad de estadio y las respuestas no tardaron en llegar en redes sociales.

Temas FC Barcelona