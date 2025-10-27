Adiós al subcampeón del torneo: abandona el último verdugo de Alcaraz en París

Todo sucedió muy rápido para Alcaraz en el Masters 1.000 de París 2024. Cuando se quiso dar cuenta ya se le había escapado un set y estaba obligado a remontar a un tenista francés en un pabellón cuyo ambiente era inflamable. La primera manga de Carlitos fue para el olvido. Con apenas un único juego ganado, 15 errores no forzados y sólo cuatro golpes ganadores. Todo ello en algo más de 20 minutos. Equilibró la terna en el segundo set, pero no pudo poner la rúbrica en el tercero y se despidió de París.

Su verdugo fue Ugo Humbert, quién terminó como subcampeón del torneo y a quién Alcaraz no verá durante la presente edición del torneo. El tenista francés ha anunciado su baja este lunes debido a una lesión que sufrió en Estocolmo, donde cayó en la final ante Casper Ruud. «Finalista en París en 2024, lamentablemente Ugo Humbert se ha visto obligado a abandonar en el Rolex París Masters 2025. Esperamos verte de nuevo sobre las pistas, Ugo», expresó la Federación Francesa de Tenis a través de sus redes sociales.

Humbert hubiera debutado ante otro tenista español, Alejandro Davidovich, contra quién precisamente también tuvo que abandonar hace días en semifinales de Basilea. Tras la baja de Humbert, Davidovich debutará en París ante otro tenista francés, Valentin Royer, de 24 años y número 59 del mundo, que entra al cuadro final a través de la previa. El siguiente rival del malagueño será otro francés, Arthur Cazaux.

Alcaraz puede amarrar el número uno del mundo

Sinner se coronó en Viena y recortó 500 puntos a Alcaraz en el ranking ATP. Ambos volverán a disputarse un torneo en París, en el último Masters 1.000 del curso, y ahí tendrá el italiano su definitiva oportunidad para acabar el año como número no del mundo. Las cuentas son claras. Sinner debe ganar y esperar que Alcaraz no alcance las semifinales. La corona del tenis cambiaría de cabeza y sólo restarían las ATP Finals en el calendario. Jannik no puede sumar puntos al defender el título del año pasado, mientras que Carlitos únicamente porta 200 y puede ganar 1.300.

El final de curso es más exigente para Sinner que para Alcaraz, cuyo espacio de mejora es mayor. El murciano únicamente dejó de ganar 200 en Shanghái y apenas defiende 100 en París y 200 en las ATP Finals. Mientras que el italiano no compitió en la capital francesa la temporada pasada y fue campeón en las Finales de Turín, que son el último torneo de la temporada. A Sinner se le ha hecho cuesta arriba el tramo final como consecuencia de su inactividad inicial de año debido a la sanción por dopaje. Alcaraz depende de sí mismo para salir de París y cerrar el año como número uno.