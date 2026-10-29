Adiós a los atascos: Carrefour rompe el mercado rebajando a la mitad una bicicleta eléctrica perfecta

Las bicicletas eléctricas se han convertido en una alternativa cada vez más interesante para los que quieren desplazarse por la ciudad sin depender tanto del coche o del transporte público. También son una opción para disfrutar de rutas al aire libre con una ayuda extra en las subidas y los trayectos más largos. Sin embargo, el precio sigue siendo uno de los principales inconvenientes a la hora de dar el paso. Por eso, las ofertas que permiten acceder a modelos equipados con motor eléctrico, batería extraíble y diferentes sistemas de asistencia llaman especialmente la atención.

Es el caso de la Evercross Tech EK15A de 27,5 pulgadas, disponible en Carrefour con una rebaja cercana al 50%. La bicicleta eléctrica se puede encontrar en la web de Carrefour por 749,99 euros, frente a los 1.499,99 euros que figuran como precio anterior. Esto supone un ahorro de 750 euros, una cantidad considerable para quienes están pensando en comprar una bicicleta de estas características. La oferta está disponible a través de la tienda online y el producto aparece vendido por la propia marca de la bicicleta como vendedor externo que opera dentro de la plataforma.

Uno de los aspectos más interesantes de este modelo es su combinación de motor y batería. La Evercross Tech EK15A incorpora un motor de 250 W y una batería extraíble de 36 V y 13 Ah, una capacidad de 468 Wh que permite disfrutar de asistencia eléctrica durante los desplazamientos. Según las especificaciones del fabricante publicadas en Carrefour, la autonomía puede alcanzar hasta 60 kilómetros en determinadas condiciones. No obstante, esta cifra es orientativa y puede variar en función del peso del ciclista, el recorrido, la temperatura, el nivel de asistencia y el estado de la carretera.

La bici eléctrica rebajada en Carrefour

La batería extraíble es otra de las características que conviene tener en cuenta, especialmente para los que viven en un piso o no disponen de un garaje con enchufe. En lugar de tener que acercar toda la bicicleta a una toma de corriente, es posible retirar la batería para cargarla por separado. El tiempo de carga indicado se sitúa entre siete y ocho horas, por lo que lo más práctico es dejarla conectada durante la noche para tenerla preparada al día siguiente.

En cuanto a su equipamiento, esta bicicleta cuenta con ruedas de 27,5 pulgadas, siete velocidades y frenos de disco tanto en la rueda delantera como en la trasera. También incorpora suspensión delantera, un elemento que puede ayudar a absorber parte de las irregularidades del terreno y mejorar la comodidad cuando se circula por calles deterioradas o caminos sencillos. A ello se suma una pantalla digital y la posibilidad de conectarse a una aplicación móvil, dos características que permiten consultar información de la bicicleta y gestionar algunas de sus funciones.

Con un precio de 749,99 euros y un equipamiento que incluye motor de 250 W, batería extraíble, frenos de disco y suspensión delantera, la Evercross Tech EK15A se presenta como una alternativa muy a tener en cuenta para los que buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin gastar los precios habituales de algunos modelos de gama superior.