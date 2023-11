El abogado de Shakira destruye a Piqué: «Si se hubiera enamorado de Ramos todo sería más barato»

El abogado de Shakira, Pau Molins, defendió a su clienta y se quedó a gusto cargando tanto contra Gerard Piqué como un antiguo jugador del Real Madrid, Sergio Ramos. El letrado opina que si la colombiana «se hubiera enamorado» de su compañero en la selección española «le habría costado mucho menos dinero».

Sus palabras llegan un día después de que la cantante admitiera que había cometido fraude fiscal y que declarase que lo hacía «por sus hijos porque se lo habían pedido». Shakira llegó a un pacto con la fiscalía, la abogacía del Estado y la Generalitat, por lo que su sanción se redujo de ocho años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros a una pena de tres años de prisión y una multa de 7,3 millones por un fraude a Hacienda de 14,5 millones entre los años 2012 y 2014.

«Su enamoramiento, digámoslo así, le ha costado 120 millones de euros», decía Molins, el abogado de Shakira, horas después de conocer el precio a pagar por los delitos de la artista colombiana. «De los seis delitos, tres no le habrían podido imputar. Si eres residente en Cataluña, puedes ir a la prisión por un delito que es imposible, haciendo la misma conducta, que en Madrid, por ejemplo, que no hay impuesto de patrimonio».

«Una de nuestras líneas de defensa era precisamente que ella no tenía conocimiento de haber estado más de 183 días en España», concluyó en una entrevista concedida a RAC1.

El patrimonio de Shakira

Por su parte, Shakira afirmó que ya habría pagado 30 millones por la vía penal y otros 60 millones por la vía administrativa. La artista se enfrentaba a ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. También, a doce sesiones de juicio, distribuidas entre los próximos días 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre y 4,5,11,12,13 y 14 de diciembre. Sin embargo, con este acuerdo de conformidad, la artista colombiana evitará su ingreso en prisión y la multa ascenderá finalmente a 2,9 millones de euros.

La Fiscalía entiende que la cantante permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, en todos los casos por encima de los 183 días al año, es decir, recibiendo la consideración de residente fiscal en la Península y, por ende, con obligación de tributar por sus rentas mundiales tanto los ingresos de fuente española como extranjeros.

Según la revista Forbes, la fortuna que ha acumulado Shakira a lo largo de estos años supera los 400 millones de dólares, entre los que se encuentran varias casas lujosas en diversas partes del mundo. Sin embargo, este golpe de la Justicia golpea con fuerza a su patrimonio.

Dardo a Piqué con sus hijos de por medio

Además, Shakira se sigue acordando de su ex pareja, Piqué, cuando se cumple más de un año de su dolorosa ruptura. La artista colombiana le tiró un dardo durante su discurso en la gala de los premios Grammy en Sevilla: «Qué felicidad. Este premio se lo dedico a mis hijos Milan y Sasha porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen».

«Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en la gira que pienso hacer, en el público con el que voy a compartir; con ustedes. Y como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro», dijo refiriéndose a Pique.