El Bernabéu se prepara para su semana grande

Llega la semana grande al Santiago Bernabéu. En apenas siete días, el templo madridista acogerá tres duelos de suma importancia en las competiciones que aspira a conquistar el Real Madrid: los dos Clásicos, uno de Copa del Rey y otro de Liga, y a continuación, la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Ajax. El césped del Bernabéu se prepara para ser el centro de todas las miradas.

Atrás quedó la primera “semana de la muerte” de la que el Madrid salió vivo y se la jugó lejos de casa. Ahora llega otra semana crucial en los intereses del conjunto blanco con la visita dos veces del eterno rival, la primera con el pase a la final de la Copa del Rey en juego y la segunda una última posibilidad para subirse al tren de la Liga tras aquel tropiezo ante el Girona. Y por si fuera poco, después de los dos Clásicos, llegará el Ajax, relajado y dispuesto a dar la campanada en el Bernabéu.

Las labores de preparación del césped ya han comenzado. El jardinero por excelencia del Santiago Bernabéu, Paul Burgges, ya está trabajando minuciosamente para que la alfombra verde luzca tan impecable como acostumbra, especialmente en una semana que acaparará todas las miradas desde cualquier punto del mundo. “Aire, agua, luz y desinfectante, todas las claves para un césped saludable”, decía recientemente Burgges en Twitter.

Air, water, light and disinfectant, all keys to a healthy pitch pic.twitter.com/gMkvyqRnjx

— Paul Burgess (@paul_pburgess) 22 de febrero de 2019