Eduardo Inda: “Este OKFORO quiere ayudar a los deportistas el día después de su retirada”

Eduardo Inda inauguró en el Auditorio del Banco Sabadell en Madrid el primer foro de OKDIARIO sobre deporte. Titulado Deportistas, el día después el periodista realizó una presentación sobre los invitados y también contó una anécdota acerca de una superestrella que vivió muy cerca de él en Mallorca y que se arruinó.

“Yo aprendí y supe lo que era el día después de un deportista viendo a un antiguo futbolista de élite en Mallorca… Yo veía a un jugador muy conocido, no diré el nombre. Cada día le veía salir de casa con un coche diferente y tenía 12 de ellos como Ferraris, Hummers, etc. Ese jugador hoy día está retirado y semiarruinado y me ha hizo reflexionar. Siempre he pensado en la carrera de todos aquellos cuando se apagan los focos y se pregunta el ahora qué”, explicó Eduardo Inda en su discurso.

El director de OKDIARIO, sin embargo, aseguró que los asistentes al evento “sí ellos han sabido optimizar el dinero que ganaron con el deporte y espero que ellos nos lo expliquen para no acabar como ese jugador planetario que tenía 10 personas de servicio y 12 coches y ahora no tiene nada”.

Inda introdujo a los invitados con especial cariño como mostró ante cada uno y la relevancia de sus cargos. “Admiro a Luis Figo porque es un tipo de palabra, le dijo al Madrid que él iba y ellos no pensaban que fuera a cumplir y vino a Madrid y cumplió. Hubo otros jugadores en el Barça que dijeron que sí y luego que no fueron capaces de hacerlo”, aseveró.

Acerca, de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, indicó que “nunca fue un jugador que nunca ganó seis millones de euros como Figo, sino más bien fue del club de los 600.000. Fue un tipo muy inteligente, porque encauzó su carrera siendo deportista y viendo el futuro. Es un gran presidente en la actualidad de la Federación”, dijo.

Finalmente, el director de OKDIARIO se refirió con máximo respecto a “Alejandro Blanco –presidente del COE– es judoka porque el día después es la nada y él lo anticipó y estudió una carrera menor como físicas. Es mi amigo y le admiro”, aseveró. Mientras que de José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, indicó que “ha hecho el milagro de los panes y los peces y desde su Universidad está ayudando al día después a los deportistas de élite a solucionar ese día después”.