Víctor Gutiérrez “El waterpolo es el deporte en el que más intervenciones médicas hay durante los JJ.OO”

El jugador de Waterpolo Víctor Gutiérrez también se ha querido pasar por este Maratón de entrevistas.

Gutiérrez es jugador de la selección española de este deporte. “Es el deporte en el que más intervenciones médicas hay durante los JJ.OO”, ha explicado el Víctor. “Tienes que competir contra el agua y contra otro rival. Es muy agónico”.

Respecto a cómo arbitran, el waterpolista dice que “dentro del agua las cosas se ven peor, pero todo se ven. Además los árbitros suelen conocer a los jugadores y eso ayuda”. “La falta más habitual es que te tiren del bañador”. “Yo no me considero agresivo pero si me buscan, me encuentran”, ha sentenciado Víctor.

En cuanto al impacto mediático, Víctor ha señalado que aparecen en tantos medios como ocurre con otros deportes. “Aún así, todos los jugadores siguen luchando y preparándose durante horas, días, meses y años para ser los mejores”, ha explicado el el waterpolista. “Todos los jugadores de de Waterpolo somos unos apasionados de lo que hacemos “.

El año pasado, el deportista protagonizó la portada de la revista ‘Shangay’. Es uno de los primeros deportistas de élite que ha hablado de su homosexualidad. “Me costó entender que lo que me pasaba no era malo. Fui comprendiendo que no era nada malo. Al principio solo lo sabía mi círculo más cercano y me dije a mi mismo que por qué no mostrarlo públicamente.