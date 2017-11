Eduardo Varcácerl, RFEF: “En la Escuela enseñamos a los niños a ser deportistas con valores”

Eduardo Varcárcel ha estado en el Maratón de entrevistas. Él es el director de la Escuela de la Fundación de RFEF, Real Federación Española de Fútbol. “La Escuela la forman 180 niños, unos 40 entrenadores, preparadores físicos y, sobre todo, somos una familia. Los más pequeños tienen 4 años, son muy divertidos de ver y son esponjas en el aprendizaje”, ha explicado Varcárcel.

El director de la institución asegura que en su Escuela forman a deportistas con valores. “Yo entreno a un grupo de niños de 11 años y tienen un nivel bastante alto. Aún así les digo muchas veces: tú serás arquitecto, tú bombero, tú fontanero y a lo mejor alguno de vosotros llega a ser futbolista. Lo que les enseño es a ser deportistas. A los entrenadores les digo que transmitan a los más pequeños que los valores están por encima de todo. Lo importante es el respeto, la disciplina, el ser buenas personas. Hay que aprender a ganar y a saber perder“.

Valcárcel perdió una pierna cuando tenía dos años pero eso no fue motivo para seguir luchando por su sueño, el deporte. “A mí siempre me ha gustado el balón. Me tiraba muchas horas entrenando con las muletas. Con 13 ó 14 años como no podía jugar con mis compañeros mis propios profesores me dijeron que yo iba a ser entrenador: ‘Vas a estar en el campo de fútbol pero en la línea, me comentaban‘”. Este deportista no se cansa de demostrar que se puede, a los padres les sorprende que pueda jugar sin una pierna.

El entrenador, durante todos estos años, ha tenido muchos momentos emotivos con los más pequeños y muchas anécdotas divertidas. La frase que acompaña a este luchador, según ha dicho él mismo es: “Ver para creer“. “Muchos niños me preguntan que dónde está mi pierna, incluso los más pequeños me tocan debajo a ver si está por ahí escondida”.