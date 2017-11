Josep Pedrerol: “¿Dónde está la bandera del Barça? ¿Por qué se la han llevado?”

Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de este país no podía faltar al maratón de entrevistas de OKDIARIO.

Josep Pedrerol, que ya hizo varios programas de 24 horas en El Chiringuito de Jugones, se pasó por nuestro por nuestro plató para hablar de la actualidad deportiva y dar consejos a Javier Capitán y Javi Nieves sobre cómo aguantar tantas horas en antena.

El periodista catalán también quiso hablar sobre la situación convulsa que vive Cataluña tanto a nivel social como en lo deportivo: “Yo estoy desencantado. Ayer vi un partido en el Palau de baloncesto y no se cantaba Barça, Barça era libertad, libertad’ e ‘independencia, y yo soy catalán”.

Pedrerol ha continuado: “Hay gente del Barcelona que ha tenido que hablar con las peñas porque está preocupada. El otro día lo decía yo en un editorial de Jugones: ¿dónde está la bandera del Barcelona? No está en el Camp Nou, como puede ser eso. ‘Una bandera nos hermana’ dice el himno del Barcelona, dónde está esa bandera. ¿Por qué se la han llevado? ¿Por qué se la han quitado? Los políticos tienen mucha fuerza y el presidente se asusta. Me da pena”.

El presentador de Jugones y El Chiringuito de Jugones también dejó claro que es del Barcelona pero que también reconoce que Cristiano es mejor que Messi. “Soy culé. Yo confieso de qué equipo soy. En una sección de El Chiringuito me preguntaron de que equipo era y hace año y medio lo dije en directo. Yo iba al Camp Nou a ver los partidos pero también me parece Cristiano mejor que Messi. Si soy del Barcelona puedo defender otra cosa. Del Barça sí pero pensamiento único no. Ser de un equipo no piensa militar en uno”.