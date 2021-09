Los audios de WhatsApp se han convertido en una forma sencilla y rápida de hablar con otra persona sin necesidad de escribir. Sin embargo, los usuarios que reciben el mensaje a veces no tienen tiempo de escuchar los audios enteros, o están en un sitio donde no pueden hacerlo. Por este motivo, la compañía está trabajando en una nueva función que permitiría a los receptores de los audios transcribirlos a texto. Sin embargo, hay quienes se muestran preocupados por lo que esto implicaría para la privacidad de los usuarios de WhatsApp.

Ha sido el portal WABetaInfo el que ha informado sobre la nueva función en la que está trabajando la aplicación de mensajería instantánea. De salir adelante, los usuarios tendrán la posibilidad de leer las notas de voz sin necesidad de escucharlas. Será la propia app la que convertirá las palabras del audio en texto de forma automática.

Ahora bien, esta nueva función ha hecho que muchos usuarios se planteen dónde quedará la privacidad en WhatsApp. Para transcribir un audio a texto hay que utilizar un sistema de reconocimiento de voz. Es cierto que Facebook cuenta con su propia Inteligencia Artificial, pero, según WABetaInfo, parece que WhatsApp no está interesada en utilizarla. El reconocimiento se llevará a cabo con los propios sistemas del teléfono móvil.

En las imágenes compartidas sobre la nueva función, se puede apreciar cómo WhatsApp notifica que se va a utilizar el reconocimiento de voz del iPhone. Y la cosa no queda aquí: también avisa que los datos se pueden enviar a Apple para mejorar el sistema.

Por lo tanto, si los usuarios no quieren compartir sus datos, tendrán que limitarse a no hacer uso de la nueva función de WhatsApp. Por ahora, esta característica es simplemente una idea en la que está trabajando la compañía, pero no se sabe si finalmente se lanzará.