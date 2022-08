La verdad sobre el dinero que podría regalar Doja Cat en TikTok

Doja Cat es tendencia en TikTok, la publicación viral que ha traído mucha cola, según la cual, estaría regalando 3.000 euros a todas aquellas personas que escuchen un audio. Como si fuera parte de una película en la que un audio trae tras de sí la posibilidad de conseguir un cheque casi por arte de magia. Doja Cat se ha convertido en una especie de hada madrina de TikTok con un bulo que no puede ser real, a no ser que cuente con una cantidad de dinero enorme para poder pagar a los que han seguido el juego.

Doja Cat podría regalar dinero en TikTok

La idea de que Doja Cat podría estar regalando dinero en TikTok ha corrido como la pólvora. Una publicación que se ha convertido en viral en esta red social. El audio “Beach Waves Sounds”, es la otra parte de este bulo, según el cual, cada persona que lo escuche recibirá un total de 3.000 euros.

Una cantidad de dinero que debería ser infinita si tenemos en cuenta los tiktokers que han creído que podría ser posible. Doja Cat ha sido víctima de un bulo que se ha convertido en viral, haciendo que muchas personas tuvieran la tentación de hacerlo para poder cobrar algo de dinero en esta terrible cuesta de septiembre.

Con la inflación al alza y una serie de pagos que llega puntuales, contar con 3.000 euros de más puede llegar a ser algo que cambie la vida de muchos usuarios de redes sociales. La realidad siempre es más triste de lo que parece y no supone la llegada casi milagrosa de estos miles de euros solo por escuchar un audio.

Subir contenido a TikTok antes del 1 septiembre con este audio es la forma de conseguir este dinero en la cuenta corriente según una publicación que no puede ser real. Mañana las cuentas corrientes no se llenarán de miles de euros, aunque hayas subido contenido con este audio, no recibirás una cantidad de dinero significativa.

El bulo de conseguir 3.000 euros de la nada, parece que se ha convertido en una tendencia que ha incluido a Doja Cat. No ha prometido en ningún momento regalar dinero, sino que simplemente ha sido víctima de este bulo o fake que ha llegado en el peor momento del año para muchas familias. La realidad es que no, no sé regalará dinero de la nada, sino que ha sido todo una publicación viral que ha traspasado las redes.