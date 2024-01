Uno de los supervivientes de los Andes revela a qué sabe la carne humana

El accidente de avión de los Andes dejo ver lo peor de una experiencia vital de supervivencia que obligó a los supervivientes a comer carne humana. Una situación nada común que ha servido para crear una película de Oscar, ‘la sociedad de la Nieve’ que refleja una terrible historia que demuestra hasta dónde puede llegar el ser humano.

Sobrevivir a un accidente de avión es algo poco común, como también lo es hacerlo durante más de 70 días en un medio tan hostil como una montaña nevada. Los protagonistas de esta hazaña no han vuelto a ser como antes, esos días les marcarían para siempre su destino y desde que compartieron su historia, las de todos aquellos que la conocen.

La experiencia de los supervivientes de los Andes

Esta historia que magistralmente ha sido capaz de reflejar Juan Antonio Bayona a través de su película es real. Lo peor de que veamos esas terribles imágenes es que son un claro ejemplo de lo que sucedió. Nos guste o no, son parte de una situación extrema que demuestra en todo momento hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano.

Los supervivientes de un accidente de avión que debería haberles costado la vida, se han convertido en todo un ejemplo de superación. Pese a que sabían que sería casi imposible sobrevivir y ser rescatados, siempre pensaron que acabarían siendo rescatados por las autoridades.

Algo que tardaría más de dos meses en suceder y que les supondría vivir en la cima de una montaña lo peor de un invierno que podría haber acabado con sus vidas. El destino les permitió sobrevivir después de que un avión se estrellará por un error del piloto. Eran 16 personas las que pudieron seguir viviendo, después de que los muertos en el impacto y en días posteriores, por efectos de un alud o de las heridas causadas por el propio accidente.

Una situación extrema los llevaría a actuar de tal forma que acabarían enfrentándose a una serie de elementos que han acabado siendo los más morbosos. El hecho de no tener qué comer y tener que alimentarse, los llevó a tomar medidas extraordinarias como comerse a los muertos que se habían conservado bien gracias a las bajas temperaturas. Una carne que según uno de los expertos tiene un sabor peculiar.

El secreto de comer carne humana sale a la luz

Nada más ser rescatados los supervivientes de ese accidente en los Andes las autoridades les advirtieron de que no deberían descubrir lo que había pasado. El hecho de comer carne humana les debería dar vergüenza o hacer sentir culpables al haberse alimentado de otro ser humano que tenía familia y había sido una persona.

Un tabú que se rompió por propio deseo de estos supervivientes que querían ser capaces de contar su propia historia para que todo aquel que pasase por lo mismo tuviera al menos una oportunidad. Su decisión, posiblemente les salvó la vida ya que les supuso una ingesta de proteínas y de alimento que los mantendría con vida.

Tal y como ellos mismos relataron: «Culpa y vergüenza sintió la iglesia en Chile y la Fuerza Aérea y el gobierno que no nos dejaban decir cómo habíamos sobrevivido. Como nosotros no teníamos ninguna de esas cosas convocamos a una conferencia de prensa y frente a todos los familiares que perdieron hijos les contamos al mundo la verdad de la decisión que habíamos tomado a favor de la vida. Estoy vivo gracias a mis amigos y yo agradezco el estar vivo y no me siento culpable, más bien orgulloso que volvimos 16″.

El sabor de la carne humana es algo que despierta cierta curiosidad, en declaración que estos días están siendo virales: “Estaba congelado entonces tampoco tenía gusto a nada. La gente pregunta que gusto tenía y yo siento decir que no tenía gusto a nada como la carne refrigerada, no tiene gusto a nada, pero de alguna manera una vez que lo hiciste sabes que tienes una oportunidad más»

Por lo que los primeros días empezaron a alimentarse de esta carne que acabaría siendo la que marque esta historia de supervivencia. Rompiendo con un tabú que fue aclarado con creces, respondiendo claramente qué es lo que pensaban mientras se comían a sus propios compañeros: «La carne humana sabe bien, a cerdo, aunque un poco más ácida y fuerte». Tiene su lógica al ser también un animal omnívoro.

En esos días nadie pensaba que estaba disfrutando de la comida o de comerse un filete, sino más bien que lo hacían para poder tener al menos una oportunidad. Si hubieran renunciado a esta ‘carne’ que tenían a su disposición, hubieran muerto de hambre antes de que fueran rescatados o no hubieran podido alertar a las autoridades de la situación en la que se encontraban.