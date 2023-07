Es el único método efectivo para acabar con los mosquitos: lo confirma Boticaria García

Cada verano, con las altas temperaturas, llegan los molestos mosquitos para molestarnos y no dejarnos estar tranquilos en casa. Sus larvas necesitan calor y humedad para desarrollarse y se sienten atraídos por olores fuertes, como el sudor, así que es normal que proliferen en esta época del año. Para mantenerlos a raya, Boticaria García ha explicado en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’ el mejor método para acabar con los mosquitos de una vez por todas.

Seguro que tú también has probado muchos remedios caseros que no han sido demasiado efectivos. Pues bien, presta mucha atención a este método que ha dado la divulgadora porque realmente funciona. Además, está al alcance de todo el mundo y sirve para que estos insectos no te piquen tanto si estás en casa como en la calle, así que toma nota.

El mejor método contra los mosquitos

Siempre se ha dicho que estos insectos pican más a unas personas que otras porque tienen la sangre dulce, pero esto ya se ha demostrado que es falso. Los científicos aseguran que los mosquitos pican sobre todo por el sudor y el CO2. Por lo tanto, darte una ducha antes de dormir puede ser una solución contra los mosquitos.

Respecto a los remedios que siempre se han utilizado para tratar de evitar las picaduras de estos insectos, hay algunos que realmente funcionan, pero también otros que no. Las planas son unas de las más utilizadas, pero no existe ninguna evidencia científica de que ahuyenten los mosquitos.

Además, hay que tener mucho cuidado con los platos que se colocan debajo de las plantas porque el agua que se acumula ahí es donde los insectos ponen sus huevos. Por lo tanto, es mejor buscar otras soluciones.

Asimismo, las ventas de pulseras aromáticas se disparan durante los meses de verano, pero tampoco se ha demostrado que sean eficaces. Boticaria García señala que tampoco existe evidencia alguna de que los dispositivos de ultrasonidos den los resultados que prometen.

La única certeza está en los repelentes, que son los que de verdad ahuyentan no solo a los mosquitos, sino también a otros insectos. A la hora de aplicarlo, lo primero es poner la crema de protección solar y a continuación el repelente. Algunos están diseñados para actuar en la piel y otros en la ropa, y se venden en formato spray o stick. Existen muchos productos de calidad que valen menos de 25 euros.