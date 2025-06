Tus sandalias de ante como el primer día con el truco fácil de una experta en limpieza

Este truco fácil te ayudará a ver tus sandalias de ante como el primer día, de la mano de una serie de novedades que pueden ser claves. En especial en estos días en los que necesitamos apostar claramente por una serie de novedades que serán esenciales. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar, siguiendo las directrices de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después.

Estas sandalias de ante van a quedar perfectas

Tus sandalias de ante quedarán como el primer día

Raquel Pérez Shoes nos da con una serie de pasos que debemos seguir a la hora de limpiar nuestras sandalias de ante.

Lo primero que debemos hacer es utilizar un cepillo de ante o una goma especial para ante para eliminar el polvo y la suciedad superficial.

En caso de manchas difíciles, puedes frotar suavemente la superficie con una goma de borrar para ante.

Para eliminar las manchas persistentes, utiliza un limpiador de ante específico siguiendo las instrucciones del producto claro.

Una vez hecho esto, deja que las sandalias se sequen al aire libre en un lugar sombreado, evitando la exposición directa al sol o al calor intenso.

Cuando se sequen, utiliza un cepillo de ante para restaurar la suavidad y la apariencia original de las sandalias.

Siguiendo con la misma explicación hay que tener en cuenta que: «Las rozaduras o pisotones puedes gestionarlos con una goma de borrar clásica, pero eso sí, de un color neutro para no manchar el material. Las manchas de grasa o de aceite tienen diferentes soluciones pero las más populares giran en torno al uso de amoniaco, polvos de talco o desengrasante. En el caso del ante, debemos tener muy presente su color. Los colores más claros son muy delicados y pueden salir muy perjudicados de la limpieza. En estos casos debemos evitar utilizar mucha agua o producto ya que si lo hacemos nos exponemos a que podamos mancharlos más e incluso cambiar su color de forma permanente».

Tendremos que seguir las instrucciones de estos expertos, pero sobre todo, la mejor forma de limpiar unas sandalias, es intentar evitar ensuciarlas. También podemos optar por un tipo de colores que sean más o menos sufridos. Ideales para que queden lo más limpios posibles, con este tipo de elementos que serán claves.