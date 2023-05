Sabemos que lo caro que puede llegar a ser un sofá. Sin embargo, se trata de una buena inversión que nos puede durar años siempre y cuando lo cuidemos de la forma adecuada. Para ello, no estará de más aspirarlo de forma regular y ponerle una funda que lo proteja, pero en el caso de que la tapicería esté ya muy sucia, puede que creas que no tiene solución cuando en realidad, existe un remedio que no te vas a creer. Conoce a continuación, el truco viral para limpiar a fondo tu sofá sin nada de esfuerzo.

El truco viral para limpiar a fondo el sofá

Un nuevo truco de limpieza se ha hecho viral en redes sociales, especialmente en Instagram, donde la cuenta de @organizeways, ha dado a conocer el remedio más eficaz de todos para dejar el sofá completamente limpio, y que seguro que te va a sorprender.

El truco en cuestión consiste en usar algo que nunca pensarías que te va a funcionar para limpiar los muebles de casa, pero que parece ser muy eficaz para las tapicerías, gracias a su acción desengrasante y de limpieza. Se trata en concreto, de utilizar una pastilla de las que echas en el lavavajillas y te garantizamos que el resultado te dejará con la boca abierta.

Eso sí, para aplicar el truco de forma correcta, debes seguir una serie de pasos que a continuación te detallamos.

Lo primero de todo es saber qué necesitamos, ya que aparte de la pastilla de lavavajillas, se requiere un paño que esté limpio y también la tapa de una olla que no sea muy grande.

que esté limpio y también la que no sea muy grande. Una vez lo tienes todo, coges y pones a hervir una olla con un poco de agua y echas dentro la pastilla para que esta se disuelva en el agua caliente.

para que esta se disuelva en el agua caliente. A continuación, coloca el paño en una superficie plana, pon encima la tapa de la olla y envuelve con el paño para que de este modo, te quede un utensilio que puedas manejar fácilmente.

para que de este modo, te quede un utensilio que puedas manejar fácilmente. Remueve el jabón que has obtenido de meter la pastilla en el agua, y mete dentro de la olla el paño para que se empape bien.

Ahora sólo te quedará limpiar bien el sofá con el paño envolviendo la tapa de la olla , de modo que puedas eliminar fácilmente toda la suciedad.

, de modo que puedas eliminar fácilmente toda la suciedad. Por último asegúrate de pasar el aspirador para acabar de limpiar el sofá y de paso, que se seque de forma adecuada ya que el jabón de la pastilla puede ser un poco fuerte para la tapicería si no lo secamos de forma adecuada.

Os dejamos el vídeo que se ha viralizado, para que veáis cómo se aplican todos los pasos: