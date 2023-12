Truco muy sencillo para ahuyentar moscas con vinagre y limón

Este truco de lo más sencillo te servirá para ahuyentar las moscas con vinagre y limón, dos de los ingredientes que más detestan estos insectos. Las moscas son unos elementos que suelen quedar fuera de casa con el frío, aunque con estos días de temperaturas anómalas, hemos aprendido a vivir con ellas durante todo el año. De hecho, pueden resguardarse en nuestra casa, provocando que siempre debamos tener esta molesta compañía que quizás tenga los días contados con estos sencillos trucos que te cambiarán la vida para siempre. Solo necesitas dos ingredientes que seguro que tienes en tu cocina para ahuyentarlas para siempre.

Este es el truco más sencillo de todos para ahuyentar las moscas

Las moscas las podemos tener instaladas en casa todo el año. No tiene nada que ver con la higiene de nuestra casa. A veces simplemente se refugian en cualquier rincón. Especialmente si pueden colarse fácilmente por la puerta o dejamos alguna ventana que dé a un patio interior abierta.

Deshacerse de ellas no es tan sencillo como parece, de hecho, nos costará un poco más conseguir que estas molestas visitantes. No siempre podemos usar insecticida para acabar con ellas. De hecho, no es nada recomendable, especialmente si tenemos niños pequeños, mascotas o plantas.

Los químicos nunca son buenos aliados de nada. Por lo que si podemos sustituirlos por dos ingredientes naturales vamos a conseguir que además de que las moscas se despidan para siempre de nuestra casa, un resultado espectacular de la mano de dos ingredientes que tienes en tu cocina y te ayudarán a acabar durante todo el año de las moscas que pueden molestarte en casa.

El vinagre y el limón te ayudarán a decir adiós para siempre a las moscas

Las moscas tienen los días contados en cualquier rincón de tu casa. Uno de los olores que nos soportan y que a los seres humanos nos huele a limpio, es el limón. Puedes acabar de una vez por todas con estos insectos usando un limón de una forma muy concreta. Solo tienes que partirlo por la mitad.

Para potenciar su olor y darle a nuestra casa un toque de aroma, coloca clavados a cada una de las mitades una especia, los clavos. Te ayudará a que el olor a limón sea más intenso, mezclado con este ingrediente que también usamos en la cocina y que seguro que te apasionará.

El vinagre de manzana lo vamos a aplicar de forma distinta. En ese caso, es uno de los elementos que más desagradables les resulta. Las moscas odian ese olor a vinagre que nosotros podemos asociar con una limpieza extrema. Al ser un líquido con el vinagre podemos crear una pequeña trampa, ideal para colocar en la terraza o en el jardín, pero también en una galería interior si hemos detectado que es la puerta de entrada de las moscas.

Cortamos una botella. Vamos a usar la parte superior para hacer esta trampa para moscas. Coloca el cuello de la botella hacía abajo para poder disponer en él una buena cantidad de vinagre, añade algún ingrediente que atraiga a las moscas, un poco de fruta dulce como el plátano las puede atraer de forma significativa.

A partir de esta trampa, podrás ver como las moscas van quedando atrapadas y desapareciendo por completo de nuestra casa. Es uno de los remedios naturales que más triunfa. Aunque solo con el vinagre y un pulverizador ya puedes crear un potente ahuyentador de moscas, con este sistema las podrás ver como quedan atrapadas y te deshaces más rápidamente de ellas. Atrévete con estos trucos caseros.