Todos lo hemos hecho alguna vez y es lo que más cabrea a los camareros: «Manual del cuñao»

A día de hoy ser un cuñao en España no está relacionado con un término familiar. Sumidos en la era de las redes sociales, esta expresión que utilizan los más jóvenes para referirse a las personas con un humor peculiar está perfectamente instaurada en el diccionario de millones de españoles. Si en algún momento te dicen que eres un cuñao lo mejor es ponerse a cubierto y cambiar el inventario de chistes.

Al manual del cuñao siempre le acompañan una serie de frases y una de ellas se ha hecho viral después de que fuera denunciara por un usuario de las redes sociales. Para entrar en situación, todo está relacionado con todo lo que acontece alrededor de un bar, lugar de culto para millones de españoles en el que día sí y día también se hace un culto a los tópicos, algo que también es propio de nuestro país.

Por ello el influencer valenciano Jesús Soriano ha sacado a colación una frase que se suele pronunciar en los bares y al hilo muchos camareros han respondido confirmando los peores augurios: esta frase la suelen pronunciar en todos los bares de España… incluso los ubicados otros puntos de Europa. La frase en cuestión es la siguiente: «Ponme otra cerveza que este vaso tiene un agujero».

«Soy camarero en Alemania y esa frase es mundial», respondió otro usuario a las redes sociales a la vez que varios dejaron claro que es la «frase manual de cuñao». En el mundo de la restauración también hay otras frases clásicas que pueden entrar dentro de este manual como puede ser «jefe, la dolorosa», a la hora de pedir la cuenta final o el clásico «de ahí no pasa», cuando se cae una de las consumiciones al suelo o el camarero suele tener un percance con la bandeja. Otra de las frases estrella en los bares es «ponme otra cerveza, pero sin espuma que ya me he afeitado esta mañana» y otra clásica al recibir la cuenta es: «¿Qué hemos roto?». «¿Hemos invitado a los de al lado?», es otra frase del manual de cuñao cuando uno recibe una cuenta más grande de lo esperado.

Las expresiones de cuñao en España

La expresión cuñao ha corrido como la pólvora gracias a las nuevas tecnologías e incluso ya cuenta con varias acepciones. En primer lugar este término comenzó a utilizarse para referirse a las personas que opinan sobre todo tipo de temas sin que quede una constancia clara que dominen del tema: el típico listillo de toda la vida o el que lo sabe todo, especie que seguro que te has topado con ella en tu vida.

Además de para referirse a los expertos en todos los temas del mundo, la expresión cuñao también se utiliza para las personas que suelen acudir a las frases tópicas con asiduidad o que tienen un humor más añejo. Un buen ejemplo de ello es la frase que se ha hecho viral en las redes sociales sobre la hostelería: «Ponme otra cerveza que este vaso tiene un agujero».

Dentro del mundo cuñao hay centenares de frases que podemos relatar a continuación y que debes evitar para que las nuevas generaciones no te ven como a un carca que, lejos de ser un listillo, está muy pasado de moda.