The Telegraph se enamora de este pueblo español: parece de cuento

The Telegraph es una prestigiosa revista que se ha enamorado de un pueblo español para el que se ha parado el tiempo, parece de cuento y está muy cerca de casa. A la hora de organizar una pequeña escapada o un viaje para toda la familia, no es necesario invertir mucho dinero, ni tiempo. Podemos descubrir España en primera persona, viajar a pueblos y rincones con encanto que triunfan en las revistas especializadas y que están muy cerca. Nos desplazaremos a Asturias, el Principado esconde pueblos con mucho encanto, entre los que The Telegraph ha seleccionado el que para ellos es el mejor de todos ellos.

Parece de cuento el pueblo español que ha enamorado The Telegraph

A una hora de Oviedo y a sólo 50 minutos de Gijón está el pueblo que ha enamorado a The Telegraph. Llanes ha conseguido ser uno de los pueblos pesqueros con más encanto de todo el Principado. No solo para los extranjeros, los españoles podemos descubrir en primera persona este lugar tan especial.

En verano es cuando más se visita, aunque es un destino ideal para un otoño en el que encontraremos menos colas a todas partes. Podremos ser testigos de cómo cambia la naturaleza que envuelve este pueblo y el tiempo lo permite pasear por sus costas, siempre será un placer.

Fundado por Alfonso X el sabio en el siglo XIII ha sido un lugar que refleja la historia de un territorio marcado por la Guerra de la Independencia o la batalla de Covadonga. Un rincón en el que perderse y en el que estar sumergirse en un entorno rural de los que impresionan. Tranquilidad, descanso, historia y una gastronomía de excepción.

Un palacio de estilo medieval o una iglesia nos están esperando en un pueblo que ha despertado el interés de medio mundo. Un pequeño tesoro que tenemos muy cerca y que quizás no valoramos como se merece. A unas horas en coche, en un divertido viaje familiar, sin necesidad de pasaporte y prácticamente de hacer las maletas.

Estamos ante uno de los pueblos más bonitos de España, catalogado como tal y ahora descubierto por las revistas internacionales. Por lo que, podemos organizar una excursión más cerca de lo que parece, en Asturias nos espera un pueblo con alma que será el que nos haga conectar de nuevo con la naturaleza y la belleza de los rincones más bonitos de nuestro país.