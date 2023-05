Termina con los espías en el WhatsApp: el truco infalible para que no te pillen haciendo esto

El WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas, podemos acabar con los espías en grupos y chats con este truco infalible que nunca falla. El hecho de enviar mensajes que otros leen se va a acabar, nadie sabrá si has leído o no los mensajes que no quieras que sean vistos. Con este truco infalible vas a poder acabar con aquellos que están siempre pendiente de tus mensajes y lo harás si tienes Android o usas este elemento de tu teléfono.

Este es el truco infalible para que no te pillen haciendo esto: Termina con los espías en el WhatsApp

Los espías en el WhatsApp se van a acabar con un sencillo truco que resulta infalible, podrás conseguir estar pendiente de los mensajes sin que te pillen y ofrecer total transparencia enviando y recibiendo mensajes. El secreto si tienes Android está el los Widgets unos elementos que están ocultos.

Simplemente debes colocarte en el escritorio del teléfono en un espacio donde no tengas aplicaciones instaladas. Esté vacío para que puedas ir a por estos elementos que seguro que te darán más de una alegría. Cuando pulses sobre la pantalla con el dedo, sin alzarlo, simplemente apretando te aparecerá un menú.

La opción Widget es la que te interesa. Pulsa este elemento y verás como se abre un desplegable en la que aparecen todas las aplicaciones y la forma en la que se abren en el escritorio. Si vas a la del WhatsApp podrás modificar la manera en la que aparecen las notificaciones.

Podrás pedir que te aparezcan las conversaciones en grande y de esta manera evitarás que te pillen leyendo los mensajes. Los podrás ver y leer sin entrar en la aplicación, será mucho más sencillo que puedas determinar si te interesa o no recibir dicha información para que evites espías o cotilleos o habladurías antes de tiempo.

Otra de las opciones para leer mensajes es usar el modo avión, no sabrán que estás en línea, de esta manera será más sencillo cotillear o dejar el mensaje en no leído. La última opción es eliminar las notificaciones, pero quizás te interese no hacerlo, con lo cual, podrás leer los mensajes y conectarte sin que nadie lo sepa. Aunque tampoco podrás ver las de los demás.

Elige la opción que más te convenga e intenta terminar de una vez por todas con los espías en el WhatsApp.