Soy arquitecto y esta es la única forma de refrescar tu casa sin aire acondicionado

Estar sin aire acondicionado en plena ola de calor puede ser un problema que este arquitecto nos va a solucionar de forma inmediata. Este experto en el arte de diseñar casas nos da algunas pistas de cómo, con lo que tenemos a mano, podemos hacer que las temperaturas de una habitación nos bajen unos cuantos grados. Justo lo que necesitamos para poder sobrevivir a este verano, que, aunque parecía que no llegaba con la fuerza necesaria, lo ha acabado haciendo a gran velocidad. Estos días, en plena segunda ola de calor, este truco nos puede cambiar la vida.

El hecho de que haga calor en verano es algo que ha sucedido durante años y años. Siendo lo habitual en esta época del año. Hemos sobrevivido a esas temperaturas extremas que nos han golpeado desde hace mucho tiempo, pero cuidado, porque lo que tenemos por delante puede ser aún peor. En estos días, estamos viviendo cifras anómalas que no se han visto en los últimos 70 años, por lo que será mejor que aprovechemos al máximo estos trucos para poder mantener nuestra casa fresquita sin gastar de más.

Sin aire acondicionado se puede refrescar una casa

La realidad es que no todas las casas tienen aire acondicionado, si lo tienen, deben hacer frente a una serie de elementos que son claves y que quizás acaben siendo lo que nos acompañe en estos días. El precio de la factura de la luz puede ser el elemento que nos invite a estar más pendiente de unos cambios que quizás debemos empezar a aplicar.

Reducir el consumo eléctrico nos servirá para intentar ahorrar, pero también es algo imprescindible en estos tiempos que corren. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por delante y en la manera de afrontarlo que nos sirva de mucho más de lo que nos imaginamos.

En esencia estamos ante una situación que puede parecer alarmante, no poder usar o no tener aire acondicionado, pero es la manera de buscar sistemas alternativos. Hace unos años no teníamos esta tecnología y sobrevivimos a los veranos que también eran calurosos.

Este truco es de lo más ingenioso y nos permite sobrevivir a unos días en los que la realidad puede acabar superando todas las expectativas. Toma nota sobre cómo hacer frente a una nueva ola de calor con sólo un ventilador y poco más.

Este truco para refrescar tu casa te cambiará la vida

Todas las casas tienen un ventilador. Más o menos moderno, pero todas y cada una de ellas cuentan con uno. De no tenerlo, podemos comprarlo en alguna tienda, por poco dinero, podemos traer a casa un elemento que necesitamos empezar a poner en práctica antes de que sea tarde.

Ese ventilador de los de toda la vida es el elemento fundamental que usa este arquitecto que se ha convertido en viral en redes sociales. Gracias a su canal, descubrimos como hacer nuestra casa más eficiente energéticamente. Ahorraremos dinero, pero, sobre todo, podremos aprender a mantenernos frescos en verano.

Hay una premisa básica con la que empieza este truco. El ventilador solo mueve el aire. Es decir, si el aire está caliente, no sentiremos que la habitación está fresca, sino que se mantendrá a la misma temperatura que el resto de la casa. Algo que no nos interesa lo más mínimo, especialmente en estos días en los que queremos intentar escapar de esa ola de calor que parece que nos persigue.

El único elemento que hará que la casa se pueda mantener lo más fresquita posible es el agua. Podemos rociar la casa con agua, las abuelas lo hacían con los patios con plantas y parecía que la temperatura disminuía, de hecho, lo acababa haciendo, animándonos a descansar un poco ante esa bajada de las cifras.

Para que el ventilador nos dé ese aire fresquito que buscamos. Mojamos una toalla con agua y la colocamos detrás del ventilador. De esta manera el aire que nos dará será mucho más fresquito, rebajando por completo la temperatura de la habitación, justo lo que necesitamos.

También es importante refrescar la habitación por la noche, el momento del día en el que necesitamos que esté a una temperatura ideal para poder descansar. Además de una buena ducha que siempre ayuda a mantener una temperatura adecuada. Debemos empezar a cuidarnos de la mano de un ventilador que bien colocado puede hacer maravillas.

Pon el ventilador en la ventana. Hará que el aire frío del exterior entre dentro, justo lo que necesitamos después de un largo día en el que el fresquito exterior puede cambiarlo todo. Puedes probar estos trucos de un arquitecto profesional, por muy poco dinero y solo un ventilador y una tolla mojada puedes conseguir grandes logros.