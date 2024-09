Soy abogado y esto es lo que dice la ley cuando no te devuelven el dinero en un establecimiento

La ley es muy claro, cuando no te devuelven el dinero en un establecimiento, los expertos saben muy bien qué nos está esperando. Esta situación es una de las más comunes que debemos tener en cuenta antes de realizar cualquier compra o buscar esa devolución que acaba siendo una realidad, antes que nada. Son tiempos de cambios para los que debemos prepararnos, de una simple devolución, debemos tener en cuenta que cada euro cuenta y es indispensable para todos.

A la hora de comprar nos lo pensamos más y estamos más pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en unos momentos en los que todo es posible. Los sueldos pueden haber subido, pero no lo han hecho a la misma velocidad que lo han hecho unos cambios de tiempo que han acabado siendo los que han marcado una diferencia importante. Llega un momento en el que tenemos que estar muy pendientes de unos gastos que pueden suponer una situación de inestabilidad enorme. Tendrás que adaptarte a unas compras para las que hay que estar preparado, tanto si salen bien como mal, como consumidor tienes unos derechos.

No te devuelven el dinero en un establecimiento

Compramos sin pensar en lo que pasará más adelante. Es decir, nos enfrentamos a esta posibilidad que casi nunca contemplamos y que puede acabar siendo una realidad. Cuando compramos algo que quizás no terminará de gustarnos y que tendremos que devolver a la tienda.

A la hora de comprar todo son facilidades. Nos dan las gracias y nos ayudan a escoger aquello que nos puede venir bien. Aunque, sobre todo, si estamos ante un regalo, no sabremos si estamos ante un elemento que puede ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Lograremos un tipo de elemento que quizás nos acabe sorprendiendo y se acabará convirtiendo en una dura realidad. Los vales no son siempre la mejor opción, en especial si nos han hecho un regalo y en lugar de ese regalo, nos viene mejor el dinero en efectivo.

Los abogados tienen una idea de lo que puede pasar cuando estamos ante un tipo de detalle que puede ser fundamental. La respuesta a sí es legal, ese vale que te han dado en lugar del dinero, las tiendas que no pierden dinero, sino que siguen con este dinero en mano.

Esto es lo que dice la ley

El blog de autónomos y emprendedores tiene la respuesta a esta práctica que debemos conocer. No solo como clientes, sino también como profesionales que dan la cara ante un problema de fuerza mayor como este. Debemos prepararnos para lo que está por llegar en estos días que tenemos por delante.

Siguiendo con esta explicación: «Cada vez está más extendida esta práctica y se ha convertido en casi un hábito que, si el producto está sin estrenar y se dispone del tique de compra, los clientes pueden acudir al establecimiento y devolverlo sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, y ateniéndose a la ley, los comercios no están obligados a admitir devoluciones, salvo en casos concretos en los que el bien se encuentre en mal estado o defectuoso y, por tanto, no sea apto para su venta. Si bien es cierto que no es obligatorio, la mayoría de los pequeños comercios se han visto obligados a ofrecer este servicio para mantener satisfechos a sus clientes y no ver peligrar la supervivencia de sus negocios».

Siguiendo con la explicación: «Tal y como indica la ley, los comercios no están obligados a aceptar devoluciones, salvo en aquellos casos en los que se produzca una causa objetiva, como por ejemplo que el producto no se encuentre en buen estado. Aun así, la mayoría de los comercios toman la decisión de aplicar una política de devolución para sus clientes. Muchos de ellos, cuando se produce una devolución, devuelven el dinero. Otros, por el contrario, ofrecen la posibilidad de cambiar el artículo por otro del mismo valor o entregan un vale de compra para gastar en el establecimiento cuando el cliente lo desee».

Lo que dice la ley de esta práctica: «Es importante saber que en aquellos casos en los que la devolución se produzca por causas objetivas, el autónomo sí estará obligado a devolver el dinero a sus clientes. “Si el producto o artículo tiene algún defecto, el establecimiento tiene que aceptar la devolución y reemplazarlo por otro con las mismas características o devolver el dinero”, añadieron. Es decir, en este caso, no podrá utilizarse un vale de compra. “El cliente solo podrá exigir que le devuelvan el dinero únicamente si es un producto que no está en buen estado. En ese caso, se entiende que el producto no está conforme al contrato y el comerciante tendrá la obligación legal de devolver el dinero”, explicaron desde la OCU. Por tanto, si el autónomo no cumple con lo que dice la ley, el cliente podrá solicitar una hoja de reclamaciones y enviarla al organismo oficial competente, lo que podría acarrear una serie de consecuencias para el negocio».