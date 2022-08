Solución palabra Wordle español, científico y con tildes hoy, jueves 4 de agosto de 2022

Wordle vuelve un día más y los retos de hoy no nos lo están poniendo fácil, si crees que necesitas un empujón extra para acertar, has llegado al sitio correcto. Aquí encontrarás pistas y soluciones para acertar la palabra de Wordle de hoy, jueves 4 de agosto de 2022, en los retos en español, con tildes y científico.

Si no te has despertado inspirado y con las pistas no tienes suficiente, abajo encontrarás la solución de Wordle en español, científico y con tilde.

Antes de ponernos a jugar, la palabra de Wordle de ayer, miércoles 3 de agosto de 2022 fue TESON. ¿Acertaste?

Pistas del reto Wordle en español de hoy

Estas pistas serán tus mejores aliados para la palabra de Wordle de hoy en español. Tendrás más detalles sobre las letras que aparecen o la composición de la palabra.

Aparecen dos vocales en la palabra.

en la palabra. La palabra empieza por ‘C’.

Empieza en consonante y acaba en vocal.

Una de las vocales es la ‘O’

Desliza hacia abajo para encontrar la solución a la palabra de Wordle en español más abajo, también te daremos más pistas para que puedas acertar el reto de Wordle científico y con tildes.

¿Cómo mejorar tus puntuaciones?

Aprende a jugar como un auténtico experto y mejora tus puntuaciones en Wordle con estos consejos, son sencillos, pero marcarán la diferencia.

La primera palabra es esencial , opta por una que tenga muchas vocales, para tener más posibilidades de ganar.

, opta por una que tenga para tener más posibilidades de ganar. Vocaliza las opciones para poder saber si encajan con mayor precisión. Evita poner la primera palabra que tengas en mente, recuerda que solo tienes 6 turnos,

para poder saber si encajan con mayor precisión. Evita poner la primera palabra que tengas en mente, recuerda que solo tienes 6 turnos, Reubica las letras con fondo amarillo, elimina las que tengan fondo gris y deja donde están las que tienen fondo verde. Así acabarás encontrando la palabra acertada.

Solución de Wordle de hoy en español

¿No acabas de encontrar la palabra de hoy? La solución de Wordle en español para hoy, jueves 4 de agosto de 2022, es CURSO.

Pistas y solución Wordle científico hoy

Consigue la victoria en el Wordle más técnico de todos, las respuestas del Wordle científico pueden tener más de cinco letras, pero con estas pistas, no habrá palabra que se resista.

Aparecen 2 vocales diferentes, pero además, una de ellas se repite.

pero además, una de ellas se repite. La vocal que se repite aparece 3 veces y es la ‘O’.

Empieza por la letra ‘P’.

Es un elemento químico.

La solución de Wordle científico para hoy, jueves 4 de agosto de 2022, es POLONIO.

Pistas y solución Wordle con tildes hoy

Que ningún reto se resista hoy con las pistas para Wordle con tildes, serán el empujón que necesitas para acabar bien las partidas de hoy.

La vocal con tilde es la ‘Á’.

Empieza por la consonante ‘L’.

Se relaciona con la pena

Encontrarás la letra ‘M’

La solución de palabra de Wordle con tildes para hoy, jueves 4 de agosto de 2022, es LÁSTIMA.

¿Te han sabido a poco los retos de Wordle? Mañana, viernes 5 de agosto de 2022, volvemos con nuevas pistas para que puedas encontrar la solución de Wordle en español, científico y con tildes. ¡Te esperamos para jugar!