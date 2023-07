Los signos del zodiaco que son una bestia en la cama: querrás estar con ellos sí o sí

El sexo es vida y con estos signos del zodiaco que son una bestia en la cama vas a vivir eternamente, vas a querer estar con ellos sí o sí. El horóscopo dice mucho de la forma de relacionarnos con nuestro entorno, especialmente en temas afectivos. Hay signos que son más tímidos, otros que están más pendientes de lo que les dicen los demás y en definitiva, cada uno es cómo es. La cama es un punto de encuentro que puede marcar la diferencia, toma nota de qué signos son auténticos expertos en el arte de hacer el amor.

Los signos del zodiaco que son una bestia en la cama

Los maestros del sexo son Escorpio. Aunque pueden pasarse un poco y acabar siendo especialmente intensos. No entiende que hay personas que no tienen esa fogosidad por lo que a veces se topan de lleno con una serie de problemas que se generan ellos mismos. Son un signo del zodiaco de esos que lo quieren todo y eso a veces no es posible, puede tener serios problemas a la hora de obtener una respuesta proporcional a lo que piden ellos.

Virgo son unos amantes de lo más estrictos. En la cama se desmelenan totalmente, tanto orden y estrés en su vida, acaba desapareciendo con una buena sesión de sexo. No parará hasta encontrar su media naranja que sea capaz de entender que ser una bestia en la cama puede ayudarte a sobrellevar el gran orden de su día a día. Es una persona que se mueve por instintos y no para hasta obtener aquello que necesita.

Acuario esa mente que le lleva a pensar en una y mil cosas a la vez lo convierte en el maestro en la cama que no para de innovar. Nunca te aburres con él, especialmente cuando se trata de vivir al máximo y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Es un amante extraordinario si quieres salir de la rutina y conseguir que cada encuentro sea especial.

El signo de Piscis está muy pendiente de lo que le dice su pareja, Es una bestia con una intuición enorme, se deja guiar por las directrices de la otra persona y eso hace que al final del recorrido se sienta especialmente bien. Vas a querer estar con ellos sí o sí, el sexo no volverá a ser como antes.