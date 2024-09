Si ves este imán en tu buzón ten cuidado: la trampa que asusta a los ayuntamientos

Hay una trampa que asusta a los ayuntamientos y a los lugares en los que han aparecido este imán en el buzón. Siendo un elemento que puede perjudicar a más de uno con su presencia, ya que, lleva hacia una importante confusión. Las estafas están en el orden del día, son elementos que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado y que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conectar directamente con algunos detalles que quizás no tenías en cuenta de tu casa.

El buzón es un elemento que está expuesto a todo el mundo. Lo dejamos fuera de casa para que nos dejen en él, las cada vez menos cartas que recibimos. El mundo ha cambiado tanto que ya no usamos este sistema de comunicación que ha acabado convirtiéndose en un elemento en desuso. La impaciencia es un elemento propio de nuestra sociedad, somos hijos de la inmediatez, necesitamos una respuesta lo más rápida posible. Eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de algunos detalles que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

La trampa que asusta a los ayuntamientos

Los ayuntamientos son de los pocos que envían algunos cobros en carta y eso es algo que se está perdiendo. Las notificaciones online son una realidad que acaba saliendo a la luz de una o mil formas distintas, llegando a ser una realidad que debemos gestionar y asumiendo la posibilidad de que se convierta en una estafa.

Es el momento de apostar claramente por las recomendaciones de los expertos. En una sociedad digital, las estafas se multiplican al no ser capaces de conocer las formas de funcionar el mundo en papel. Este tipo de estafas es una de las que hasta hace mucho era una de las más frecuentes.

Con la mirada puesta a unos cambios que quizás nunca hubiéramos esperado que fueran una realidad, asistimos a un miedo enorme ante una situación que va cambiando con el paso del tiempo. Nos enfrentamos a una nueva realidad que acabará siendo la que nos acompañe en estos momentos y que está marcada por estafas como estas.

Los expertos tienen muy claro qué es lo que debemos hacer con este imán que puede estar en nuestro buzón y que acabará con algunos cambios importantes en nuestra forma de actuar.

Mucho cuidado si ves este imán en tu buzón

Francia ha sido uno de los primeros países de la Unión Europea en detectar esta estafa del buzón que debemos tener en cuenta. Aunque no seamos de recibir cartas, nos puede llegar más de una sorpresa a través de este elemento que hasta no hace mucho era uno de los básicos para poder comunicarnos.

Según nos explican desde El Capital: «Varios ayuntamientos piden vigilancia ante una estafa que se está extendiendo en algunos municipios del Gard. En los buzones se distribuyen imanes, de apariencia oficial, con bordes azules, blancos, rojos o negros. Estos imanes, titulados» Números útiles», mencionan contactos de emergencias y servicios públicos, pero también números de operadores de reparación de viviendas. Excepto que detrás de esto último, a menudo hay empresas de sondeo abusivas. Varios municipios han alertado a sus habitantes sobre estos imanes engañosos, información transmitida en particular por Le Midi Libre. A pesar de su apariencia tranquilizadora y su cuidadosa presentación, estos medios no están en ningún caso autorizado por las autoridades públicas. Utilizan colores y formatos que pueden dar una falsa impresión de autenticidad, pero se recomienda encarecidamente no llamar a los números de soluciones de problemas que se muestran».

Siguiendo con la misma explicación: «Detrás de estas cifras se esconden a menudo empresas sin escrúpulos que utilizan métodos de venta agresivos e injustos. Ejercen una fuerte presión sobre los consumidores para animarlos a comprar servicios que a menudo son innecesarios o a precios exorbitantes. Estas prácticas incluyen sondeos telefónicos abusivos, publicidad engañosa e intervenciones de emergencia facturadas a precios excesivos. Por ejemplo, cerrajeros o fontaneros sin escrúpulos aprovechan la angustia de la gente para cobrarles sumas exorbitantes, especialmente durante las intervenciones en caso de puertas bloqueadas o fugas de agua».

Por lo que, a partir de ahora debemos tener mucho cuidado con lo que nos encontramos en el buzón, puede ser parte de una estafa que podría convertirse en nuestro peor dolor de cabeza posible. Ante cualquier duda, toca ponerse en contacto con las autoridades para que nada nos pueda afectar.

España no está tan lejos de Francia y puede copiar algunas prácticas de este tipo que acaban golpeando donde más duele, en el bolsillo de la persona que recibe esta estafa. Mucho cuidado con lo que ves en tu buzón, puede ser peligroso.