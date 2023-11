Si eres cliente de Movistar, estate atento: está circulando una estafa con la que te van a dejar tieso

Si eres cliente de Movistar, vas a tener que estar atento ya que está circulando una estafa con la que te van a dejar tieso. Se trata de una nueva estafa por vía telefónica que ya se conoce como la «estafa de la marca blanca» que va dirigida principalmente a aquellos que tienen contratados sus servicios con Movistar y que es importante conocer bien para no caer en ella, aunque puede que se den casos que afecten también a clientes de otras compañías de modo que es importante estar alerta.

La estafa de la «marca blanca» que afecta a los clientes de Movistar

Los clientes de Movistar deben mantenerse alerta frente a una nueva modalidad de estafa de la que alertan los expertos. Esta estafa se presenta como una posibilidad para ahorrar al pasarnos a una compañía de «marca blanca» que en teoría pertenece a Movistar. En concreto, los estafadores aseguran representar a MásMóvil, alegando que se trata de una filial de Movistar que aplicará descuentos a quienes se cambien a su servicio. No obstante, esta afirmación es falsa.

Cómo funciona la estafa

La artimaña comienza cuando un cliente de Movistar recibe una llamada de un supuesto operador de MásMovil. Este individuo argumenta que MásMóvil es una marca blanca de Movistar y que, al realizar el cambio, el usuario obtendrá descuentos. Además, se enfatiza que el proceso de transición será sencillo debido a la supuesta relación entre ambas compañías al pertenecer al mismo grupo.

El problema radica en que MásMóvil no es una filial de Movistar; es una operadora independiente. Sin embargo, la llamada resulta convincente al explicar que los descuentos por antigüedad que el cliente de Movistar podría recibir se aplican a través de sus filiales, mencionando específicamente a MásMóvil, O2, y Tuenti. Mientras que O2 es una filial legítima de Movistar, es importante señalar que Tuenti cerró en 2022.

Si el usuario acepta el cambio propuesto, pasará a ser cliente de MásMóvil. A pesar de ello, es posible revertir la situación de forma gratuita y evitar penalizaciones al denunciar que ha sido víctima de una estafa. Esta operación fraudulenta guarda similitudes con estafas previas que afectaban a clientes de otras operadoras, como Orange.

En caso de ser víctima de esta estafa, es fundamental denunciar el fraude para regresar a la operadora original sin incurrir en gastos adicionales, anulando cualquier cambio realizado. Al realizar cambios de compañía, es recomendable solicitar y conservar la documentación correspondiente, y registrar las llamadas para contar con pruebas ante posibles fraudes. Es relevante aclarar que esta estafa no guarda relación con la reciente alerta sobre pagos atrasados que también afectaba a clientes de Movistar.

MásMóvil no va a llamarte nunca

Es esencial comprender que la llamada no proviene directamente de MásMóvil, sino de una empresa subcontratada por ellos. La nueva Ley General de Telecomunicaciones prohíbe las llamadas comerciales no deseadas, lo que implica que MásMóvil no debería contactarte directamente; en su lugar, lo hará una empresa contratada para tal fin. Es crucial destacar que, por lo general, MásMóvil o la empresa contratista desconocen estas prácticas hasta que son reveladas por terceros, y no son acciones ordenadas directamente por la operadora.

Estas empresas subcontratadas a menudo participan en prácticas fraudulentas, ya que suelen recibir comisiones por cada cambio de operadora. Sin embargo, es importante señalar que MásMóvil no es la única compañía que utiliza este tipo de empresas subcontratadas; esta práctica es común entre varias operadoras. Por lo tanto, no solo los usuarios de Movistar deben estar alerta, sino también aquellos que utilizan servicios de otras compañías.

De hecho no confiemos nunca en llamada comerciales que sabemos que ya no son legales y en el caso de querer un cambio de compañía, siempre es mejor que seamos nosotros los que hagamos la llamada directamente a la empresa de nuestro interés.