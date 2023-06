Si comes nueces pensando que es sano, estás muy equivocado: te puede pasar esto

Comer nueces quizás no sea tan sano como te imaginas, estás equivocado, te puede pasar esto que muy pocos conocer. La comida es la forma de prevenir determinadas enfermedades, una buena dieta y ejercicio regular, se necesita para mantener el cuerpo. Los frutos secos son un elemento que incorporaremos a nuestro día a día. Las nueces son una buena opción para acompañar un yogur, siempre y cuando seas consciente de algunos riesgos que conllevan. Esto es lo que puede pasarte si comes nueces y quizás no lo sabías.

Estás equivocado si piensas que comer nueces es sano

En la vida todo se debe comer con moderación, incluso los frutos secos que son imprescindibles en cualquier dieta requieren de supervisión de un profesional. Siempre que nos pongamos a dieta debemos acudir a un nutricionista que ha recibido un título universitario después de estudiar años y años los alimentos y sus efectos sobre el cuerpo.

Ante un alimento como las nueces hay varias recomendaciones que no tenemos en cuenta y son importantes. En primer lugar, las cantidades, no puedes comer más de una cierta cantidad. Aunque pienses que son saludables, todo requiere un límite. Un puñado de nueces con el desayuno o como snack a media tarde no pueden hacerte daño, pero si consumes demasiadas sí.

Podrías desarrollar una alergia que se traduciría en graves problemas digestivos que deberás tener en cuenta. Consulta con tu médico si notas ciertos síntomas después de comer nueces. La diarrea o los gases pueden indicar que algo no va bien con este alimento. Podrías tener un problema que quizás no conocías hasta que has incluido una buena cantidad de este alimento en tu día a día.

Debes tener en cuenta que contienen grasas. Es un alimento que puede provocarte un aumento de peso o una reducción más lenta en caso de querer adelgazar. Es importante que sigas las indicaciones de la nutricionista y no te dejes llevar por lo que dicen las redes sociales. Cada persona es un mundo, por lo que, se necesita una dieta personalizada para obtener resultados.

Las nueces contienen grasas imprescindibles para nuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que sean el alimento que más te conviene. Se deben comer frutos secos, pero con moderación y unas cantidades que quizás no conozcan, con un par de nueces al día quizás sea más que suficiente.