La sencilla dieta del limón para deshincharte tras los excesos de Navidad: adelgaza 7 kilos

La recta final de las vacaciones de Navidad está llegando, por lo que necesitamos hacernos con una dieta efectiva y sencilla a base de limón para adelgazar hasta 7 kilos. Nos falta solo el día de Reyes para poder acabar con estas comidas familiares que como cada año nos han permitido disfrutar de los manjares de nuestra gastronomía. Desde una deliciosa pierna de cordero al horno, hasta las mil y una variedades de turrones que tenemos a nuestro alcance. Si quieres acabar con esa sensación de hinchazón y perder varios kilos, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo con un ingrediente que tienes en casa.

La dieta del limón te ayudará con los excesos de Navidad

Puedes aprovechar estos días entre grandes comidas familiares para empezar a cuidarte con una dieta que realmente puede cambiarlo todo y que te sacará de más de un apuro. A todo el mundo le gustan las cosas buenas y en especial lo que se refiere a comida. No es necesario reprimirse o seguir a dieta en Navidad, de hecho, es imposible y poco recomendable, a no ser que sea necesario por problemas de salud. En ese caso, quizás hayamos podido adaptar algunos platos.

Aunque lo mejor de estos días es disfrutar de la familia y amigos frente a un plato de comida. La vida sigue después de las fiestas, por lo que debemos empezar a vivir con una serie de pautas que nos trasladarán directamente a este año nuevo con una dieta para no ganar mucho peso. De hecho, con un ingrediente que seguramente tenemos en casa, conseguiremos perder una buena cantidad de kilos.

Esta es la dieta que te adelgaza 7 kilos

La dieta del limón es muy fácil de poner en práctica y con ella seguro que conseguirás cumplir tus objetivos. Debes empezar el día con un básico para perder peso, un poco de zumo de limón con agua tibia. Este elemento es capaz de ayudarte a depurar el organismo poco a poco. Con la ayuda de este sencillo ingrediente.

A lo largo del día, debes incorporar el limón como aderezo a la mayoría de tus platos. Aunque el limón puede resultar efectivo, no te olvides de las ensaladas y la verdura, dejando atrás las grasas que no te benefician en estos días después de las vacaciones de Navidad. Vas a poder conseguir lo que te propones aplicando estos consejos.

Además de usarlo como aderezo, no debes dejar de beber agua con limón durante todo el día. Una botella de litro y medio será lo que estás buscando para conseguir disfrutar de los beneficios de este ingrediente que te servirá para perder hasta 7 kilos si es lo que necesitas y por lo que empiezas este tipo de dieta.

Sumado a la incorporación de limón no puede faltar la llegada de un poco más de actividad física. Justo lo que necesitamos para perder esos kilos de más que hemos podido incorporar a nuestro día. Especialmente en jornadas en las que no paramos de comer sin control alguno. Determinadas comidas no son nada beneficiosas, para poder ayudar a nuestro cuerpo a depurar lo que hemos acumulado, debemos prepararnos para hacer frente a los días de vuelta a la rutina con este ingrediente estrella.

El limón es el elemento que necesitamos para conseguir todo lo que nos proponemos, empezando por una dieta a base de buena comida que será la que marcará un antes y un después. Con esta dieta conseguirás todo lo que te propongas y más.