Salir de cena con amigos, con la familia es algo de lo más habitual. De hecho, la mayoría de veces no deja de ser un momento entretenido y feliz en el que compartir con aquellos que nos importan. De hecho, muchas personas no lo dudan y alargan la sobremesa o comienzan a pedir más rondas o proponen ir a otro sitio, mientras otros, miran la hora y empiezan a pensar en volver a casa. No es que se esté aburriendo, tampoco se ha enfadado ni quiere evitar a los demás. Simplemente siente que ya ha disfrutado lo suficiente y que prolongar el plan no va a hacerlo mejor.

Jodi Wellman, especialista en psicología positiva, relaciona esta forma de actuar con lo que denomina «eficiencia de la experiencia» y que se corresponde con personas capaces de obtener rápidamente aquello que buscaban en una actividad y que no necesitan permanecer hasta el final para sentir que ha merecido la pena, mientras que los demás quizás sí que necesitan más tiempo para socializar.

Según la psicología, las personas que prefieren irse a casa en lugar de continuar la noche tienen este rasgo de la personalidad

Wellman utiliza la expresión «eficiencia de la experiencia» para describir a quienes disfrutan intensamente de una experiencia, pero no sienten que su valor aumente simplemente porque dure más tiempo. El momento de llegar, reencontrarse con amigos o descubrir un sitio nuevo puede proporcionarles buena parte de la satisfacción que buscaban. Y una vez alcanzado ese punto, quedarse otras dos o tres horas empieza a aportarles menos. La diferencia está en cómo valoran la duración de la experiencia: prefieren una presencia intensa durante un tiempo limitado antes que alargarla cuando perciben que ya han obtenido lo que querían.

Cuando quedarse más tiempo ya no significa disfrutar más

La psicología lleva tiempo estudiando cómo las personas se acostumbran a experiencias inicialmente agradables. La llamada adaptación hedónica describe, de manera general, cómo la intensidad que sentimos ante algo positivo puede disminuir a medida que nos familiarizamos con ello. Y en una salida ocurre algo parecido. La llegada, las primeras conversaciones o el inicio de un espectáculo suelen concentrar buena parte de la novedad, pero a medida que pasan las horas, la recompensa emocional no tiene por qué aumentar al mismo ritmo que el tiempo invertido. Para algunas personas ese descenso se percibe antes y aparece la sensación de que la noche ya ha dado todo lo que tenía que dar.

Wellman habla también de una especie de rendimiento decreciente de la experiencia. Quedarse una hora más no siempre supone una hora más de disfrute. Quien funciona de esta manera puede marcharse a las diez y media después de una cena estupenda y sentirse completamente satisfecho, mientras otra persona del mismo grupo necesita continuar hasta la madrugada para tener esa misma sensación.

El ruido y las conversaciones también pueden terminar saturando

Otro elemento que ayuda a entenderlo es la cantidad de estímulos que aparecen en una reunión social. Conversaciones simultáneas, música, movimiento, ruido y atención constante hacia otras personas obligan al cerebro a procesar mucha información. No todos alcanzan el mismo nivel de saturación al mismo tiempo.

Wellman relaciona esta circunstancia con la carga cognitiva. Algunas personas pueden sentirse mentalmente llenas antes que otras, especialmente cuando la situación acumula numerosos estímulos sensoriales e interpersonales. Llegado ese momento, continuar ya no resulta tan gratificante y volver a casa empieza a parecer una alternativa más atractiva. Esto tampoco implica necesariamente cansancio físico, sino que se puede tener energía y, al mismo tiempo, haber llegado al límite de estímulos que apetece procesar esa noche. Marcharse se convierte entonces en una forma de respetar el propio ritmo, aunque desde fuera pueda interpretarse como falta de entusiasmo.

Volver a casa también puede ser otra forma de disfrutar el tiempo

La autonomía tiene igualmente bastante que ver. Para algunas personas resulta especialmente valioso decidir qué hacen con su tiempo y cuándo ponen fin a una actividad. Por ello, mientras el resto piensa en tomarse una copa más, estas personas piensan en el episodio de la serie que están viendo y que pueden seguir disfrutando al volver a casa, el libro que leen antes de acostarse. O sencillamente, quieren llegar a casa, darse un baño relajante y ya.

En ese caso, regresar a casa no se vive como renunciar a la noche, sino que supone pasar de una experiencia agradable a otra diferente que también apetece. Esa percepción explica por qué alguien puede despedirse contento mientras los demás todavía no comprenden qué prisa tiene por marcharse.

La llamada «eficiencia de la experiencia» no es, sin embargo, un rasgo de personalidad reconocido como categoría clínica. Es el término que Wellman utiliza para explicar una preferencia que puede estar relacionada con distintos factores psicológicos y personales. Lo importante es que querer ser el primero en volver a casa no significa necesariamente haberlo pasado mal. A veces ocurre precisamente lo contrario: la persona siente que la noche ha sido buena y no necesita alargarla para demostrarlo.