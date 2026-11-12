AEMET: Nubes y lluvias moderadas en Andalucía, con vientos intensos en el litoral y sierras orientales

Hoy, 12 de noviembre de 2026, los cielos de Andalucía presentarán un manto de nubes bajas y medias, que traerán consigo precipitaciones moderadas, e incluso intensas en algunos momentos en las zonas montañosas. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas podrían aumentar, aunque en las sierras orientales podrían descender. Los vientos moderados del suroeste soplarán con fuerza, especialmente en el litoral y el tercio oriental, generando rachas muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de noviembre

Nubes y lluvias con ambiente denso en Sevilla

El cielo se despereza lento esta mañana en Sevilla, con una presencia tenue de nubes que apenas ocultan el sol, que se asoma a las 8:00 como un tímido invitado. A medida que avanza la jornada, la situación cambiará drásticamente, ya que se pronostican lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche, convirtiendo el ambiente en algo pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados, pero la sensación térmica podría llevarnos a buscar una chaqueta ante el fresco aviso del viento que soplará del sur a 25 km/h, con rachas que alcanzarán los 40 km/h.

Ya por la tarde, el cielo permanecerá nublado y la probabilidad de chubascos se convertirá en una certeza. La humedad alcanzará el 100%, haciendo que el aire se sienta denso y cargado. Mientras el sol se despide a las 18:15, es recomendable tener a mano un paraguas para enfrentar la lluvia que acompañará la transición hacia la noche. Así que, si te encuentras en la calle, considera protegerte del agua que se asoma a cada instante.

CÃ³rdoba: aguaceros y viento fuerte hoy

Córdoba despierta hoy con un aire tenso, cargado de nubes que prometen aguaceros y un susurro del viento que anticipa cambios. Las calles aún en calma, se preparan para un día de extrema inestabilidad, donde la lluvia se convierte en la protagonista indiscutible desde la madrugada hasta entrada la noche.

La mañana presenta temperaturas suaves de 14°C, mientras que la tarde-noche marcará un descenso a 22°C. Un viento fuerte, con rachas que alcanzarán los 45 km/h, acompañará la llegada de lluvias intensas, dejando una sensación térmica de hasta 23°C. Es un día en el que mejor será llevar paraguas y estar listo para cualquier eventualidad meteorológica.

En Huelva, nubes y suave viento del suroeste

Las nubes harán acto de presencia durante la jornada, aunque se espera que el tiempo sea templado con rachas de viento suave del suroeste. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados y aunque hay alguna posibilidad de lluvia, será en su mayoría ligera y dispersa, especialmente por la tarde-noche.

Con esta atmósfera tranquila, es un momento ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. Un café en la terraza o un paseo por el paseo marítimo son opciones perfectas para aprovechar el día.

Cielo nublado y lluvias constantes en CÃ¡diz

El amanecer en Cádiz nos sorprende con un cielo mayoritariamente cubierto y una temperatura que ronda los 19°C, marcando un inicio de jornada fresco y húmedo, con una sensación térmica incluso más baja. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, lo que sugiere que los paraguas serán compañeros inseparables hasta el mediodía. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 30 km/h y las ráfagas pueden alcanzar hasta 55 km/h, por lo que es recomendable mantener precaución.

Durante la tarde, el tiempo no mejorará, con una probabilidad de lluvia también del 100%. La temperatura máxima apenas alcanzará los 22°C y la sensación térmica será similar, sumando humedad al ambiente y creando un clima pesado. A medida que se acerque la noche, la lluvia persistirá y la puesta de sol a las 18:18 nos recordará que el día ha tenido solo 10 horas de luz entre un cielo nublado y lluvioso.

JaÃ©n: jornada lluviosa y ambiente fresco

La mañana en Jaén se presenta con un cielo cubierto que anticipa un día muy húmedo, con temperaturas rondando los 16 grados. La sensación térmica será un poco más fresca, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, las lluvias se intensificarán y la temperatura alcanzará su pico en 20 grados por la tarde. El viento soplará desde el sur con una velocidad moderada, así que un paraguas no vendrá mal. Prepárense para un día de lluvia y abríguense bien si salen.

Cielo nublado con chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo nublado y la posibilidad de chubascos intermitentes a partir de media mañana. La temperatura comenzará fresca, con mínimas de 16 grados, pero conforme avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar una máxima de 24 grados por la tarde.

A medida que el día transcurra, es probable que se presenten precipitaciones puntuales en la tarde-noche, por lo que se recomienda llevar paraguas al salir. Además, la brisa del sureste acompañará la jornada con vientos suaves de hasta 10 km/h, brindando un toque de frescura a la calidez que se espera en las horas centrales del día.

Granada: ambiente gris y lluvioso hoy

La jornada comienza con cielos grises y una sensación de inminente lluvia, con temperaturas que rondan los 11 grados. El viento sopla suavemente desde el oeste, lo que apenas alivia la humedad que se espera en aumento durante las horas siguientes. A medida que avance el día, las probabilidades de lluvia se mantienen altas; la tarde promete ser especialmente húmeda y fresca, con temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados. Es un buen momento para llevar paraguas y abrigos, ya que el tiempo invitará a disfrutar de interiores acogedores.

AlmerÃ­a: cielo gris con posibles lluvias

Las primeras horas traen consigo un manto gris que cubre el cielo de Almería, con temperaturas frescas alrededor de 19 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvias ligeras se mantiene en un 35%, mientras que el viento del sur comienza a ganar fuerza, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h. Por la tarde, el termómetro subirá hasta los 24 grados y el cielo se despejará, dejando atrás las nubes.

No obstante, es recomendable llevar un paraguas por si acaso se presentan algunas precipitaciones puntuales hacia la noche, donde la probabilidad de lluvia se reduce al 20%. La humedad, elevada durante el día, puede generar una sensación térmica más cálida, así que conviene estar preparado para el contraste térmico entre la mañana y la tarde.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET