Albert Einstein, sobre el liderazgo: «Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás. Es la única manera»

Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) es uno de los científicos más importantes de la historia y también fue un ejemplo de liderazgo mientras realizaba grandes aportes para la historia de la humanidad. El Premio Nobel de Física en 1921 también dejó un legado de frases y reflexiones que a día de hoy siguen sirviendo de aprendizaje para millones de personas repartidas en todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Albert Einstein.

«Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás. Es la única manera». Esta es la última reflexión viral sobre el liderazgo de un Albert Einstein que durante su vida y obra demostró ser un ejemplo de líder. Por ello fue una de las personalidades más importantes del siglo XX y también está considerado como uno de los científicos más importantes de la historia. Todo ello después de cambiar la historia de la física mundial con la teoría de la relatividad especial, general, la equivalencia entre masa y energía: E=MC², la teoría cuántica o el efecto fotoeléctrico.

Tras abandonar Alemania en 1932 ante el auge del nazismo, fue docente en el Instituto de Estudios Avanzados de Nueva Jersey y también en la Universidad de Princeton. Años atrás, también había sido profesor en otras tantas universidades como la de Praga, Leiden (Países Bajos), California, Berna, Zúrich o Humboldt de Berlín. Fue físico teórico, matemático, diplomático y profesor, además de ser considerado por muchos como el «padre de la bomba atómica», ya que en su día firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos en la que avisó que el nazimos preparaba esta arma. Ahí nació el proyecto Manhattan en el que no participó. Es más, acabó postulándose en contra.

Las mejores frases de Albert Einstein

Además de los aportes más importantes de la historia de la ciencia, Albert Einstein también dejó un gran legado en forma de frases que hoy en día siguen sirviendo de aprendizaje para millones de personas en todo el mundo. Estas son sus mejores frases: