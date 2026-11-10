Albert Einstein: «Si quieres vivir una vida feliz, vincúlala a una meta, no a personas ni cosas»
La última reflexión viral y las mejores frases de Albert Einstein
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Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) ha sido considerado como el mejor científico del siglo XX y durante su vida y obra tuvo grandes aportaciones a la humanidad, como la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, el movimiento del universo. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y en pleno 2026 sus aportes siguen siendo motivo de enseñanzas en centros de todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Albert Einstein.
Albert Einstein es de las mentes más brillantes que jamás hayan pasado por la Tierra y se hizo popular por desarrollar la famosa teoría de la relatividad. De origen judío y nacido en Alemania, se nacionalizó suizo y austriaco antes de marcharse a Estados Unidos, donde vivió los últimos años de su vida. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física, que fue el broche de oro a una vida y obra dedicada a la física, donde realizó los siguientes aportes:
- Efecto fotoeléctrico
- Teoría de la relatividad especial
- Teoría de la relatividad general
- Equivalencia entre masa y energía: E=MC²
- Teoría de campo unificado
- Estudio de las ondas gravitacionales
- Movimiento del universo
- Teoría cuántica
- Movimiento Browniano
Albert Einstein también está considerado de forma involuntaria como uno de los padres de la bomba atómica que desarrolló Estados Unidos y que finalmente acabó cayendo en Hiroshima y Nagasaki. En 1939 firmó una carta dirigida al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en la que se le avisó de que la Alemania nazi estaba desarrollando una bomba atómica y de ahí nació el famoso Proyecto Manhattan, en el que el físico nunca participó. Es más, se posicionó en contra de utilizar armas de este tipo y abogó por el pacifismo antes de su muerte en 1955.
Las mejores frases de Albert Einstein
«Si quieres vivir una vida feliz, vincúlala a una meta, no a personas ni cosas». Esta es la última frase viral de un Albert Einstein que durante su vida y obra ha dejado un legado de frases que siguen siendo objeto de estudio en la mayoría de centros educativos del mundo. Estas son las mejores frases de Albert Einstein:
- «La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debe mantenerse en movimiento».
- «La lectura, después de cierta edad, desvía la mente de sus actividades creativas. Cualquier hombre que lee mucho y usa poco su propio cerebro cae en hábitos perezosos de pensamiento».
- «La vida es una preparación para el futuro; y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno».
- «Tengo una pregunta que a veces me tortura: ¿Estoy loco yo o los locos son los demás?».
- «El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar».
- «Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Las mujeres se casan con hombres con la esperanza de que ellos van a cambiar. Invariablemente, ambos terminan decepcionados».
- «La creatividad es la inteligencia divirtiéndose».
- «Si tuviera una hora para resolver un problema, me gustaría pasar 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos pensando en las soluciones».
- «Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + Z. Donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada».
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