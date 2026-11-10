Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) ha sido considerado como el mejor científico del siglo XX y durante su vida y obra tuvo grandes aportaciones a la humanidad, como la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, el movimiento del universo. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y en pleno 2026 sus aportes siguen siendo motivo de enseñanzas en centros de todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Albert Einstein.

Albert Einstein es de las mentes más brillantes que jamás hayan pasado por la Tierra y se hizo popular por desarrollar la famosa teoría de la relatividad. De origen judío y nacido en Alemania, se nacionalizó suizo y austriaco antes de marcharse a Estados Unidos, donde vivió los últimos años de su vida. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física, que fue el broche de oro a una vida y obra dedicada a la física, donde realizó los siguientes aportes:

Efecto fotoeléctrico

Teoría de la relatividad especial

Teoría de la relatividad general

Equivalencia entre masa y energía: E=MC²

Teoría de campo unificado

Estudio de las ondas gravitacionales

Movimiento del universo

Teoría cuántica

Movimiento Browniano

Albert Einstein también está considerado de forma involuntaria como uno de los padres de la bomba atómica que desarrolló Estados Unidos y que finalmente acabó cayendo en Hiroshima y Nagasaki. En 1939 firmó una carta dirigida al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en la que se le avisó de que la Alemania nazi estaba desarrollando una bomba atómica y de ahí nació el famoso Proyecto Manhattan, en el que el físico nunca participó. Es más, se posicionó en contra de utilizar armas de este tipo y abogó por el pacifismo antes de su muerte en 1955.

Las mejores frases de Albert Einstein

«Si quieres vivir una vida feliz, vincúlala a una meta, no a personas ni cosas». Esta es la última frase viral de un Albert Einstein que durante su vida y obra ha dejado un legado de frases que siguen siendo objeto de estudio en la mayoría de centros educativos del mundo. Estas son las mejores frases de Albert Einstein: