Albert Einstein: «La madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación por los demás es mayor que nuestra preocupación por nosotros mismos»

La madurez a partir de los 60 años no depende necesariamente de la experiencia acumulada ni de los logros alcanzados a lo largo de la vida: «La madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos».

Esta reflexión, atribuida a Albert Einstein, invita a cambiar la perspectiva y dejar de centrarse únicamente en las necesidades individuales para prestar más atención a los sentimientos, las dificultades y las preocupaciones de quienes nos rodean. Se trata de comprender que crecer como persona también significa desarrollar empatía y aprender a mirar más allá de uno mismo.

«La madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación por los demás es mayor que nuestra preocupación por nosotros mismos»

Durante la infancia y la juventud, las personas suelen centrarse en cubrir sus necesidades y encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, alcanzar una verdadera madurez implica ir más allá de esa primera etapa centrada en uno mismo. Einstein relacionó este cambio de prioridades con la etapa que comienza después de los 60 años, cuando la experiencia acumulada permite dejar en segundo plano las ambiciones personales y prestar más atención al bienestar colectivo.

Esta transformación requiere desprenderse de ciertas actitudes egocéntricas que pudieron ser útiles en otras etapas de la vida, pero que ahora dificultan el crecimiento personal. La madurez también se refleja en la forma de relacionarse con los demás; una persona que ha desarrollado esta capacidad escucha con atención, actúa con paciencia y ayuda sin esperar nada a cambio. Sin embargo, esto no significa que haya que renunciar constantemente a las propias necesidades para satisfacer las de los demás.

En 2010, Igor Grossmann y su equipo publicaron en la revista PNAS un estudio que abordaba esta cuestión desde una perspectiva más amplia. Los investigadores presentaron a personas de diferentes edades situaciones relacionadas con conflictos sociales reales para analizar cómo razonaban ante ellas. Para ello, evaluaron distintos aspectos de la sabiduría, entre ellos la capacidad de reconocer la incertidumbre, considerar diferentes puntos de vista y encontrar soluciones de compromiso. Según los resultados, el razonamiento social tendía a mejorar con la edad, incluso cuando la inteligencia fluida disminuía. Las personas mayores mostraban una mayor capacidad para contemplar distintas perspectivas, aceptar que no siempre existen respuestas definitivas y buscar puntos en común.

En definitiva, la reflexión atribuida a Einstein plantea que la madurez no depende únicamente de la edad. Llegar a los 60 años puede aportar una perspectiva más amplia sobre la vida, pero la forma de aprovechar esa experiencia varía según cada persona, sus vivencias y su capacidad para seguir aprendiendo.

Citas de Albert Einstein