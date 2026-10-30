Albert Einstein: «La madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación por los demás es mayor que nuestra preocupación por nosotros mismos»
La frase de Albert Einstein, científico, que te hará reflexionar: «La vida es muy peligrosa…»
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La madurez a partir de los 60 años no depende necesariamente de la experiencia acumulada ni de los logros alcanzados a lo largo de la vida: «La madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos».
Esta reflexión, atribuida a Albert Einstein, invita a cambiar la perspectiva y dejar de centrarse únicamente en las necesidades individuales para prestar más atención a los sentimientos, las dificultades y las preocupaciones de quienes nos rodean. Se trata de comprender que crecer como persona también significa desarrollar empatía y aprender a mirar más allá de uno mismo.
«La madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación por los demás es mayor que nuestra preocupación por nosotros mismos»
Durante la infancia y la juventud, las personas suelen centrarse en cubrir sus necesidades y encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, alcanzar una verdadera madurez implica ir más allá de esa primera etapa centrada en uno mismo. Einstein relacionó este cambio de prioridades con la etapa que comienza después de los 60 años, cuando la experiencia acumulada permite dejar en segundo plano las ambiciones personales y prestar más atención al bienestar colectivo.
Esta transformación requiere desprenderse de ciertas actitudes egocéntricas que pudieron ser útiles en otras etapas de la vida, pero que ahora dificultan el crecimiento personal. La madurez también se refleja en la forma de relacionarse con los demás; una persona que ha desarrollado esta capacidad escucha con atención, actúa con paciencia y ayuda sin esperar nada a cambio. Sin embargo, esto no significa que haya que renunciar constantemente a las propias necesidades para satisfacer las de los demás.
En 2010, Igor Grossmann y su equipo publicaron en la revista PNAS un estudio que abordaba esta cuestión desde una perspectiva más amplia. Los investigadores presentaron a personas de diferentes edades situaciones relacionadas con conflictos sociales reales para analizar cómo razonaban ante ellas. Para ello, evaluaron distintos aspectos de la sabiduría, entre ellos la capacidad de reconocer la incertidumbre, considerar diferentes puntos de vista y encontrar soluciones de compromiso. Según los resultados, el razonamiento social tendía a mejorar con la edad, incluso cuando la inteligencia fluida disminuía. Las personas mayores mostraban una mayor capacidad para contemplar distintas perspectivas, aceptar que no siempre existen respuestas definitivas y buscar puntos en común.
En definitiva, la reflexión atribuida a Einstein plantea que la madurez no depende únicamente de la edad. Llegar a los 60 años puede aportar una perspectiva más amplia sobre la vida, pero la forma de aprovechar esa experiencia varía según cada persona, sus vivencias y su capacidad para seguir aprendiendo.
Citas de Albert Einstein
- «Lo importante es no dejar de hacerse preguntas»
- «La imaginación es más importante que el conocimiento»
- «Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas»
- «El valor de un hombre debería verse en lo que da y no en lo que es capaz de recibir»
- «La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela»
- «La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa»
- «Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber»
- «En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto»
- «La soledad es dolorosa cuando uno es joven, pero muy agradable cuando es más maduro»
- «El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdadera»
- «La formulación de un problema es más importante que su solución»
- «No todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado»
- «El crecimiento intelectual debe comenzar solo en el nacimiento y solo cesar con la muerte»
- «Una perfección de medios y confusión de metas parece ser nuestro principal problema»
- «El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad»
- «La mente humana no es capaz de concebir la cuarta dimensión, así que, ¿cómo puede concebir a Dios?»
- «La monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa»
- «El azar no existe; Dios no juega a los dados»
- «La ciencia sin religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega»
- «La verdadera naturaleza de las cosas, eso es algo que nunca sabremos de verdad, nunca»
- «El amor es la fuente de energía más poderosa de todo el mundo porque no tiene límites»
- «La memoria es la inteligencia de los tontos»
- «La paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede alcanzarse mediante la comprensión»
- «Somos arquitectos de nuestro propio destino»
- «Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy realmente seguro de lo segundo»