Según la psicología, las personas que llegan 20 minutos antes a sus citas podrían tener este rasgo de personalidad

Hay personas que salen de casa con tiempo de sobra y llegan a sus citas 15 o 20 minutos antes de la hora acordada. Para ellas, esperar un rato es preferible a correr el riesgo de llegar tarde. Aunque este comportamiento suele asociarse con la responsabilidad y la organización, la psicología ha estudiado su relación con la personalidad y advierte de que no existe una única explicación para esta forma de gestionar el tiempo.

La puntualidad y la personalidad

Llegar antes de una cita puede parecer un hábito sin mayor importancia, pero la investigación psicológica ha encontrado vínculos entre la puntualidad y determinados rasgos de personalidad. Un estudio analizó cómo cinco grandes dimensiones de la personalidad se relacionaban con la hora de llegada de un grupo de participantes a unas sesiones experimentales.

Los resultados apuntaron a que la responsabilidad, conocida en psicología como conscientiousness, estaba relacionada con distintos aspectos de la puntualidad, incluida la tendencia a llegar pronto. La amabilidad también mostró asociaciones con la hora de llegada, mientras que el neuroticismo se relacionó con la anticipación. Sin embargo, el estudio no permite afirmar que todas las personas puntuales compartan el mismo perfil psicológico.

¿Por qué algunas personas prefieren esperar?

Quienes llegan con antelación suelen reservar un margen adicional para afrontar posibles imprevistos, como el tráfico, los retrasos del transporte público o las dificultades para encontrar el lugar de la cita. Esta planificación puede ayudar a reducir las prisas y a tener una mayor sensación de control sobre los horarios.

No obstante, llegar temprano no implica necesariamente experimentar ansiedad. Para algunas personas, simplemente es una costumbre práctica o una manera de mostrar consideración por los demás. La diferencia está en cómo viven ese comportamiento, ya que no es lo mismo disfrutar de tener tiempo de sobra que sentir una angustia intensa ante la posibilidad de llegar unos minutos tarde.

Cuándo deja de ser un hábito útil

La puntualidad puede facilitar la organización diaria, pero conviene prestar atención si la necesidad de llegar con mucha antelación provoca un malestar desproporcionado. Sentir angustia intensa ante cualquier retraso, tener dificultades para improvisar o no poder relajarse hasta comprobar que todo está bajo control puede ser motivo para explorar qué hay detrás de esa reacción.

En definitiva, llegar pronto no es un diagnóstico ni revela por sí solo cómo ha sido la infancia de alguien. Puede reflejar responsabilidad, planificación o una preferencia personal. La clave está en distinguir entre una estrategia que ayuda a vivir con tranquilidad y una obligación que termina generando estrés.