La psicología confirma que las personas que no muestran su verdadera personalidad a todo el mundo utilizan un mecanismo de supervivencia

Numerosas personas sienten que no son ellas mismas cuando se juntan con gente que no las conoce lo suficiente y esto produce que la forma de comportarse del individuo sea distinta dependiendo de las circunstancias. Hay personas que se sienten más cómodas, bromistas, sinceras o espontáneas delante de su familia y amigos más cercanos solamente, pero ante personas conocidas tienden a controlar sus palabras, emociones y gestos.

Lo anterior no es algo perjudicial y va ligado con la confianza, la necesidad de aceptación y los mecanismos que utilizamos para protegernos del rechazo, así lo confirma la psicología. Por lo tanto, esto se resume en que nos sentimos más nosotros mismos con personas que nos garantizan comodidad y que nos conocen desde hace tiempo.

¿Por qué cambia nuestra personalidad?

La psicología detalla que cambiamos nuestra personalidad según las personas con las que nos encontremos debido a la imagen que queremos transmitir de nosotros. Los expertos lo explican con una teoría sociológica elaborada por Erving Goffman, el cual comparó las relaciones sociales con una representación teatral.

Esta teoría señala que cuando estamos con personas de confianza, pasamos a un espacio privado en el que podemos relajarnos y comportarnos con mayor naturalidad sin sentirnos juzgados.

Sin embargo, cuando interactuamos con desconocidos, nos encontramos en un espacio público donde intentamos transmitir una imagen adecuada y cumplir determinadas expectativas sociales. Es importante recalcar que esto no significa poseer dos personalidades, sino que adaptamos nuestro comportamiento al contexto vivido.

La clave: seguridad emocional

La seguridad emocional es el factor clave porque cuando sabemos que alguien nos acepta es más sencillo expresar opiniones, reconocer errores o mostrar emociones sin miedo a sentirnos juzgados. En el caso de tratarse de personas desconocidas, hay gente que experimenta una mayor necesidad de controlar lo que dice para evitar situaciones incómodas.

Otros factores

La psicología habla también de otra serie de factores como la vigilancia. Este concepto describe la capacidad del ser humano para modificar su conducta según las circunstancias sociales en las que se encuentra. Además, las personas con mayor autovigilancia suelen prestar más atención a cómo son percibidas por el resto.

No quiere decir que se muestren reservadas y se sientan inseguras, ya que la prudencia responde también a límites personales saludables. Por lo tanto, comportarse diferente dependiendo del entorno no supone ser una persona falsa porque la autenticidad no consiste en comportarse igual con todo el mundo, sino en mantener los valores mientras nos adaptamos al entorno.

Además, la psicología enfatiza la importancia de pensar que las personas que ya nos conocen y con las que podemos ser nosotros mismos fueron en un principio también desconocidos.