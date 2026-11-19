El cambio de siglo supuso una gran incertidumbre debido a los rumores que acontecían sobre un posible fin del mundo, entremezclado con la ilusión de lo que estaba por llegar.

Aquellas personas que nacieron entre 1993 y 1998 vivieron esta transición como si se tratara de dos realidades distintas. Por un lado, una analógica y, por otro lado, una digital que avanzaba a la velocidad de la luz. A este último grupo se le conoce como zillennials, generación situada entre los millennials y la generación Z.

La investigadora Elodie Gentina, profesora de la IESEG School of Management de Lille, define a este grupo de la siguiente forma: «Los últimos que conocieron el viejo mundo y los primeros que han abrazado plenamente el nuevo». Es decir, los últimos en conocer un mundo sin conexión permanente y los primeros en interiorizar las nuevas tecnologías.

Su infancia estuvo ligada a las tardes al aire libre, teléfonos móviles y películas en DVD. Las redes sociales llegaron durante su adolescencia y transformaron su forma de relacionarse y comunicarse. Esta experiencia les permite recordar la vida antes de la hiperconectividad y desenvolverse con naturalidad en el entorno digital.

La clave: numerosos cambios

La singularidad de los zillennials no se explica solo por la tecnología. Además, crecieron mientras se sucedían acontecimientos que influyeron en su visión del mundo, como la crisis financiera de 2008, los atentados de París de 2015, el debate climático, la pandemia y la expansión de la inteligencia artificial.

Muchos afrontaron la covid-19 entre los 21 y los 27 años, una etapa decisiva para estudiar e iniciar una carrera profesional que se vio en muchos casos condicionada.

Gentina advierte que atravesar una crisis durante esos años marcó a numerosas personas, aunque no determina el comportamiento de cada individuo.

Esta posición intermedia se refleja en el trabajo, ya que los nacidos entre 1993 y 1998 aspiran al éxito profesional, pero cuestionan que progresar suponga renunciar al bienestar.

Una generación que ha crecido con la exigencia de alcanzar metas y, a su vez, un discurso cada vez más presente sobre salud mental y límites personales.

¿Existe realmente una generación Zillennial?

Algunos expertos no consideran útil establecer nuevas etiquetas generacionales. El sociólogo Philip Cohen critica que estos términos respondan más a intereses de marketing que a categorías científicas.

La propia Gentina recuerda que las diferencias entre personas separadas por dos o tres años pueden ser artificiales. Por lo tanto, las personas zillennial conocen la vida analógica, adaptarse a internet y aprender a vivir entre la nostalgia y la hiperconexión, en un mundo cambiante que premia lo inmediato y tecnológico.