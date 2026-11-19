Si te regalan un cactus de Navidad, conviene saber desde el primer día que el riego es su punto débil: no tolera que se le mojen las hojas y, si eso ocurre, pueden aparecerle hongos en su base. Esta planta, muy de moda en estas fechas, florece justo ahora, entre noviembre y diciembre, y regarla bien es lo que permite disfrutarla durante mucho tiempo.

Se presenta como una alternativa atrevida a la clásica flor de pascua para decorar la casa en las fiestas. En plena época fría, la planta saca unos capullos diminutos que terminan abriéndose en flores de color rosa, un espectáculo que conviene cuidar para que no se estropee. Quien se anime a tenerlo en casa estas semanas debe conocer un par de reglas muy concretas.

¿Cuándo florece el cactus de Navidad y por qué está tan de moda?

La floración llega con el frío. Es en el tramo más helado del año, de noviembre a diciembre, cuando asoman los primeros capullos, que poco después se convierten en las flores rosas que lo hacen tan reconocible. Eso explica su tirón estos días: aparece en floristerías y hogares justo cuando empieza a oler a Navidad.

Quienes buscan algo distinto a lo de siempre encuentran en él una opción con personalidad. Eso sí, se le considera una apuesta arriesgada, y buena parte de ese riesgo está en su cuidado, sobre todo en lo que respecta al agua, que es donde más fácilmente se equivoca quien lo recibe de regalo, según explican los expertos de la floristería Colvin.

La buena noticia es que no es una planta de un solo mes. Con los cuidados adecuados, puede mantenerse verde y vistosa durante todo el año, y su vida no termina cuando acaban las fiestas, sino que puede durar bastante más tiempo.

¿Cómo regar un cactus de Navidad sin mojarle las hojas?

El cactus de Navidad es muy quisquilloso con el riego. Las hojas no deben mojarse en ningún caso, porque le brotan hongos en su base con mucha facilidad. Por eso hay que estar atento al agua y olvidarse de regarlo desde arriba, como se hace con otras plantas de la casa.

Los expertos de Colvin aseguran que la alternativa es el riego desde la base, un método sencillo. Lo primero es tomar el cactus junto a su maceta y poner un platito debajo. A partir de ahí, el agua se echa en el plato, nunca en la maceta, de modo que la planta la va tomando por sí sola y las hojas se quedan secas.

Después toca esperar unos 10 minutos, lo que tarda el cactus en absorberla. Pasado ese rato, se aparta el plato con lo que haya sobrado y el riego ya está hecho. Es un gesto breve que conviene repetir con cuidado y sin prisas. Seguir este orden evita el error más habitual: mojar la planta por encima.

¿Dónde colocar el cactus de Navidad para que luzca en cascada?

Aunque al principio no lo parezca, el cactus de Navidad va cayendo en cascada a medida que crece. Por eso lo ideal es situarlo junto a un ventanal con buena luz o encima de un mueble alto, donde sus ramas puedan colgar y se aprecie todo su esplendor. Conviene reservarle un rincón visible de la casa, porque la floración es lo que más luce.

En resumen, dos trucos bastan para tenerlo precioso: darle un sitio con luz y altura, y regarlo siempre desde la base para que sus hojas no se mojen. Con eso, quien lo reciba como regalo estas Navidades podrá verlo florecer ahora y conservarlo verde el resto del año.