El secreto infalible para salir de todos los laberintos al descubierto: aquí tienes la solución y no es lo que piensas

¿Te gustan los laberintos? ¿Te divierte ponerte a prueba y encontrar la salida de estos enigmas geométricos? O quizás te agobian y te frustran los callejones sin salida y los cruces engañosos. Sea como sea, seguro que te interesa saber de qué modo salir de ellos sin acabar perdido y lo cierto es que existe un secreto infalible para salir de todos los laberintos que además se corresponde con una regla matemática que te va a dejar sorprendido.

El secreto infalible para salir de todos los laberintos

La sencilla regla para salir de cualquier laberinto, no es como se suele decir «dejar migas de pan» como en el cuento de Hansel y Gretel, sino que tiene que ver con la topología, una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las formas y cómo se conectan. Según la matemática Katie Steckles, la regla es la siguiente: «Gira siempre a la derecha». Así de simple. Lo único que tienes que hacer es mantener una mano en contacto constante con la pared derecha del laberinto y seguir avanzando hasta que encuentres la salida. De esta forma, recorrerás todo el perímetro del laberinto, incluyendo el borde exterior y el borde interior que rodea el centro.

¿Cuál es la razón detrás del éxito de esta regla? Todo tiene que ver con algo que explican los profesores Ruth y Nick Dalton en un artículo para The Conversation y que consiste en imaginarnos que elevamos la pared del laberinto y estiramos su perímetro para eliminar sus esquinas. Esto dará lugar a una forma que se asemeja a un círculo, del cual una porción debe conformar el límite exterior del laberinto. Al persistir en el seguimiento constante de la pared derecha, estás efectivamente recorriendo ese círculo hasta alcanzar su punto final.

La regla de Tremaux para los laberintos más complicados

Pero cuidado, esta regla no funciona con todos los laberintos. Hay algunos que están diseñados para derrotar esta técnica, por ejemplo, los que tienen su entrada o su salida en el centro, o los que tienen islas o zonas desconectadas del resto. En esos casos, necesitas otra estrategia más sofisticada, como la regla de Tremaux. Esta regla consiste en marcar cada camino que tomas y cada cruce donde pasas, de forma que puedas saber si ya has estado ahí o no. Si llegas a un cruce por un camino que ya has tomado antes, toma uno nuevo. Si llegas a un callejón sin salida o a un cruce donde todos los caminos están marcados, retrocede hasta encontrar uno nuevo.

Con estas reglas, podrás resolver muchos laberintos con paciencia y perseverancia. Pero si lo que quieres es disfrutar de la belleza y la complejidad de estos diseños, te recomendamos que visites algunos de los laberintos más impresionantes del mundo, como el Laberinto de Longleat en Inglaterra, el Laberinto de Dole en Francia o el Laberinto de Reignac-sur-Indre en Francia. Estos laberintos son verdaderas obras de arte que te harán sentir como en un cuento de hadas.