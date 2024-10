La razón por la que en España la mayoría de apellidos terminan en ‘ez’: su verdadero significado

Hay una razón que explica que en España la mayoría de apellidos terminan en ‘ez’ ya que tendría un significado importante. Sin duda alguna, estamos ante un elemento que puede convertirse en un signo de identidad de una gran parte de la población, por lo que, deberemos estar pendientes de todo y cada uno de ellos. Por lo que habrá llegado ese momento en el que empezamos a visualizar determinados elementos que serán los que nos harán conectar un poco más entre nosotros.

Los apellidos terminan de esta manera

Los apellidos son una parte importante del nombre de cada persona, nos enfrentamos a una serie de detalles que nos acompañarán en estos días y que pueden ser los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Sin duda alguna, estaremos ante una situación que puede darnos más de una alegría inesperada.

Es el momento de poner en práctica determinados conocimientos para saber un poco más sobre nuestro origen. En España son muchos los que disponen de un apellido que realmente puede cambiarlo todo, está dando una serie de señales que acabarán siendo los que marquen una diferencia.

Curiosamente no es el apellido más frecuente en España el que termina de esta manera, pero quizás sea la suma de estos que acaban en ‘ez’ más grande de lo esperado. Según Myheritage desde su blog: «Muchas veces nos encontramos con personas que tienen el mismo apellido que nosotros. A veces nos sorprendemos de lo común que es un apellido, no solo en el país propio, sino en varios en Hispanoamérica. Esto tema llamó mi atención y tal vez creó cierta curiosidad en descubrir si el apellido representa un ancestro en común. Al investigar descubrí que en la mayoría de los apellidos en Latinoamérica terminan en EZ y provienen de apellidos españoles. Sin embargo, el apellido más común en España no es de este tipo».

España tiene una mayoría de apellidos que terminan en ‘ez’

El hecho de que termine un apellido en ‘éz’ debe tener un significado especial, realmente existe una correlación. Tiene su razón de ser en la Edad Media y en una tendencia de la que España acabaría formando parte. Según la misma página: «Los apellidos que terminan en EZ se los denomina patronímicos y quiere decir que se originan de un nombre propio. Por ejemplo, Gonzalez quiere decir hijo de Gonzalo. Acerca del origen de los apellidos más comunes «.

Este apellido tiene un significado que debemos conocer: «Apellido con origen español y es el octavo apellido más común en España y número 38 entre los apellidos hispanos en Estados Unidos. En algunos países se escribe con s al final debido a alguna confusión entre s y z. Este apellido deriva del nombre Gonzalo y fue muy común durante la Edad Media. Al parecer las personas con el mismo apellido no tienen relación entre sí. Se explica que en esa época con mucha frecuencia fue unido a otro que lo completó y que por regla general correspondía a las villas, castillos, territorios, etc. que conquistaba la persona apellidada tan sólo González Existen teorías que señalan que sus primeros orígenes pueden provenir de: la Montaña de León o Asturias o Jaca en la provincia de Huesca».

Álvarez: Hijo de Alvar

Benítez: Hijo de Benito

Domínguez: Hijo de Domingo

Fernández: Hijo de Fernando

González: Hijo de Gonzalo

Gutiérrez: Hijo de Gutierre

Hernández: Hijo de Hernando

Jímenez: Hijo de Jimeno

López: Hijo de Lope

Márquez: Hijo de Marcos

Martínez: Hijo de Martín

Méndez: Hijo de Mendo

Núñez: Hijo de Nuño

Pérez: Hijo de Pedro

Rodríguez: Hijo de Rodrigo

Sánchez: Hijo de Sancho

Vázquez: Hijo de Vasco

Pese a todos estos apellidos de lo más numerosos en España y en el mundo, el más común en nuestro país es Garcia. El significado de este apellido es totalmente distinto: «Apellido que proviene del nombre García. Algunas fuentes definen que este nombre/apellido tiene un origen godo garxa o garcha que significa “príncipe de vista agraciada”. También un posible origen germánico de la palabra wars que significa “joven guerrero”. Otro origen puede ser vasco de la palabra garsea o garzea que significa “garza” o artz que significa “oso”.Al pasar el tiempo se han creado varias variantes del apellido, como: Garci, Garcías, Garzia, Gartzia, Garsea, Garzea, Gartzea, Gaztea, Garcés, Gartzes, Garceller, Garcías, Gárcez, Garcea, Gassía, Gacía, Gacías, Garsés, Gaciot, Gació, Gassías y Gasía. Entre los primeros registros de este apellidos se han encontrado en Navarra y Castilla en el siglo VIII. En la historia española se conoce de los “tres hermanos García” héroes de la defensa de León. A ellos se les considera progenitores de las familias García que se fueron expandiendo en la península ibérica».