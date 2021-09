El rapero y productor mexicano Dan Sur se ha convertido en tema de actualidad por su cambio de look. No se ha limitado a teñirse o cortarse el pelo como hace todo el mundo, sino que lo que ha hecho ha sido implantarse quirúrgicamente cadenas de oro en la cabeza porque, según él mismo asegura, «quería hacer algo diferente». A la vista del resultado, no hay ninguna duda de que lo ha conseguido.

Con más de dos millones de seguidores en TikTok, el joven explica que tiene las cadenas de oro como un gancho implantadas en su cabeza. Todas están enganchadas bajo su cráneo, debajo de la piel. Su rostro apenas es visible porque las cadenas de oro cuelgan alrededor de su cabeza.

¡Y todavía hay más! Porque Dan Sur también tiene unas fundas de oro en los dientes. Como resulta lógico, muchos de sus seguidores le plantean preguntas sobre cómo puede dormir con ese pelo o cómo lo hace para lavarse los dientes.

En uno de sus vídeos, el rapero dice estar harto de que continuamente se cuestione que sus cadenas son de plástico. Para dejar claro que son de oro, ha grabado cómo se quita uno de sus implantes y lo mucho que pesa.

Respecto a lo que le ha costado su último capricho, según Dan Sur el precio de cada una de las cadenas que le cuelgan de la cabeza asciende a 100.000 dólares, a lo que hay que sumar el precio de la intervención. Además, ha confesado que tiene una persona que le ayuda todas las noches a quitarse una a una todas las cadenas antes de dormir.

El diamante del rapero Lil Uzi

Aunque parezca una auténtica locura, Dan Sur no es el único artista que ha llevado los retoques estéticos al extremo. Lil Uzi se convirtió en tendencia cuando se incrustó un diamante rosa valorado en 24 millones de dólares en la frente. Sin embargo, el fin de semana el artista, de 26 años de edad, contó en el medio estadounidense ‘TMZ’ que alguien le había arrancado el diamante en pleno concierto.